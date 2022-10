“La naturaleza ‘millennial’ es estar solo 6 meses en una empresa; mi tip es que sean estables”: Enrique Mendoza, CEO de Beat en México

En la Ciudad de México hay una aplicación que te permite viajar en vehículos Tesla con una experiencia 360. Solo es necesario descargarla en el celular e iniciar esta gran aventura de la electromovilidad.

Gran parte de esta estrategia, que inició en México, se debe al trabajo y seguimiento que ha dado Enrique Mendoza como director general de Beat en México.

Estudiaste en la Universidad Iberoamericana la Ingeniería Química. ¿Cómo fue tu proceso desde que sales de la universidad? También tienes un posgrado, un MBA en Estados Unidos. Ese proceso, ¿cómo te ayuda en la formación para ir en tu carrera?

— ¿Por qué elegí yo Ingeniería Química? Porque me encantaban los tópicos, la ingeniería, la física las matemáticas, pero también yo sabía que es una carrera retadora y que me iba a preparar en el skill más importante que se necesita, no solo en el mundo de la ingeniería, sino en el mundo de los negocios, que es la resolución de problemas. Culminé mi carrera y tuve un breve intership en una empresa petrolera.

Sin embargo, desde el principio me gustó más el mundo de los negocios; al final, la capacidad de resolución de problemas que te da una carrera como la Ingeniería Química es bastante aplicable. Yo inicié mi carrera en una consultoría, en Boston Consulting Group, desde el principio me gustó mucho, no solo el tema de resolver problemas de negocios, sino el poder trabajar con gente.

Posteriormente, hice un MBA en el North Western University en Chicago, ahí es donde tuve la formación académica desde el punto de vista de negocios. Después regresé, estuve cuatro años más en Boston Consulting Group. Después de este tiempo, en el que aprendí muchísimo...

La verdad es que me gusta muchísimo, sobre todo por la oportunidad de poder relacionarte con el C-level de nuestros distintos clientes.

Entrevista a Enrique Mendoza, CEO de Beat en México Foto: Nicolás Corte | Publimetro

¿Podrías dar algunos consejos para la gente que quiere entrar a organizaciones que son muy tecnológicas en este tipo de plataformas?

— Yo te diría, primero, que es ser constante; y esto quizás no varíe mucho entre empresas tecnológicas y no tecnológicas. Es tener una capacidad de solución de problemas, particularmente en el mundo de la tecnología, es muy dinámico. Creo que es una característica que tiene. Hay problemas nuevos cada día, quizás hay empresas más tradicionales donde los problemas son más de largo plazo y hay un poco más de tiempo para analizarlos y resolverlos. Creo que esa capacidad de resolver problemas rápidamente, de adaptarse, es superimportante.

Dos, un consejo que yo he dado a los millennials es tratar de tener cierta estabilidad. A veces, también parte de la naturaleza millennial es estar seis meses acá y seis meses acá. Creo que, aunque en el corto plazo eso puede verse como una buena solución, en el mediano plazo también las empresas valoran que la gente sea capaz de estar algún tiempo mínimo en alguna de las empresas, que es lo que le permite crecer y también entregar valor.

¿Algún otro consejo?

— A lo mejor un consejo más técnico, que creo que es muy relevante, sobre todo para todas las empresas “Tec”. Como sabes, la cantidad de data que ya hay en todo el tema digital es muy grande: el ser capaz de extraer esa data para hacer análisis y darle solución, es superimportante.

Aquí, en concreto, creo que el tener un conocimiento básico de SQL, programación que te permite extraer datos al menos para todas las áreas, digamos de operaciones y negocios; creo que es muy importante y es una recomendación que yo daría.

Lo que mueve hoy a algunas generaciones, ya no solo es un tema económico, sino también cómo disfruta su tiempo en las empresas.

— Definitivamente, y no está mal. Creo que es un nuevo mundo y hay esas posibilidades. Simplemente, lo que creo es que a veces no valoramos lo suficiente el estar un tiempo en un determinado proyecto, una determinada empresa que te permita a ti aportar y dar resultados. También que puedas sentirte orgulloso de lo que has conseguido en estos trabajos.

Yo como recomendación diría eso: que a pesar de todos estos factores que intervienen y que, obviamente, son una buena oportunidad que quizás no quieres dejar ir, sí tratar, en la medida de lo posible, de que en cada empresa, en cada paso de tu carrera, estés el tiempo suficiente para que tú logres crecer profesionalmente ahí y, por consiguiente, des resultados. Creo que a largo plazo eso te va a beneficiar y apoyar en tu carrera.

Beat empieza en Grecia como un startup en 2011. ¿Cómo nace esta idea en Europa?

— Ya son 11 años desde que nuestro fundador, Nikos Drandakis, vio esta oportunidad de conectarnos; por un lado, a las personas que tienen esta necesidad de moverse con personas que tenían un coche y poder multiplicar esto a través de la tecnología. Es algo que, efectivamente, no había en Grecia.

Él inició con esto en Grecia y rápidamente vio la oportunidad de decir: “¿En qué otros países del mundo esto todavía no está tan desarrollado?”. Él decidió tener un foco especial en Latinoamérica. En 2014, se inició en Perú, que es el primer mercado latinoamericano en el que entramos; dos o tres años después se abrió Colombia, Chile y, en 2019, México y Argentina.

¿Se paró el crecimiento en Europa y se enfocó a Latinoamérica?

— Efectivamente, ya como compañía hemos decidido tener nuestro foco estratégico en Latinoamérica.

¿Hay alguna razón estratégica?

— Principalmente, porque creemos que en Latinoamérica hay una infraestructura de transporte público que —en general— está menos desarrollada en comparación con Europa. Entonces creemos que hay mayor oportunidad de tener éxito y que el modelo de negocio sea adecuado para los problemas específicos que hay.

¿Cuál es la diferencia que tiene Beat como plataforma tecnológica de movilidad respecto a las otras que hay en el mercado?

— Yo lo que te diría algo que orgullosamente inició en México y que actualmente ya está también presente en Colombia y en Chile: es el aspecto de la electromovilidad. Este un nuevo esquema de negocio con el que innovamos y creemos que también estamos realmente creando una nueva experiencia de movilidad en el mercado desde 2020, que es primer lanzamiento de Beat Tesla y después el lanzamiento de Beat Zero.

Son servicios que se dan en autos totalmente eléctricos, pero no nos limitamos exclusivamente al factor de la sustentabilidad, sino a la experiencia 360 que tienen nuestros usuarios al usar esto.

Algo importante, que a lo mejor no todos conocen, es que la flota es de la empresa y el conductor es empleado de la organización. Si nos pláticas esa diferencia.

— Sí, totalmente, también el modelo tradicional; obviamente tenemos algunos controles de seguridad, pero definitivamente no es lo mismo ser un usuario que simplemente, como intermediario, te conecto, de uno con otro lado, cuando ya realmente nosotros somos los que proveemos ese servicio y esa experiencia completa de movilidad. Entonces, ¿cómo funciona esto?

Nosotros adquirimos varios centenares de vehículos eléctricos y tenemos dos centros operativos aquí en Ciudad de México, en total, tenemos más de 10 supercargadores que permiten estar cargando rápidamente los vehículos, un centro donde se revisan los vehículos, se mantienen, se desinfectan para todo el tema de los protocolos de la pandemia y, adicionalmente, tenemos a los conductores, a los cuales les entrenamos; las primeras dos semanas pasan por un proceso de unburning donde reciben hasta cerca de 20 capacitaciones.

¿Por qué se escogió este proveedor (Tesla) dentro de las opciones que hay de autos eléctricos en México?

— Fue el proveedor con el que decidimos lanzar por lo que representa desde el punto de vista de innovación en el tema de electromovilidad y también porque queríamos iniciar viendo la pirámide de coches. También queremos ir con un coche muy premium para iniciar y poder arrancar en esto, obviamente el nivel de seguridad, en el nivel de tecnología que tienen los coches Tesla; fueron factores muy importantes para la edición, un año después de haber lanzado, un año y medio, dijimos “bueno, ¿cuál es el siguiente paso?”.

Y, precisamente, un poco nuestra misión también es democratizar el acceso a la electromovilidad y por eso vimos opciones que no estuvieran tan en la punta de la pirámide, sino para ir construyendo hacia coches quizás no tan lujosos, pero presentes con el objetivo de que más personas pudieran acceder a este servicio y ahí es que ya elegimos ir con coches JAC, que también han resultado bastante buenos.

¿Cuántos socios conductores hoy están en Beat?

— Dentro de nuestro servicio de electromovilidad tenemos más de 800 conductores, dentro de la plataforma, a nivel global, son alrededor de 600 mil conductores registrados, ya conociendo también el modelo tradicional de movilidad.

Siendo unidades eléctricas, ¿hay algún rango de cobertura en la Ciudad de México?

— Sí, nuestro servicio está concentrado en la zona más céntrica de la Ciudad de México, que tampoco es menor, o sea, al norte va más allá de Polanco, Nueva Granada. Al sur llegamos hasta Coyoacán y después, al poniente, llegamos hasta Santa Fe, esa es la zona donde está disponible el servicio.

Tú puedes ir a cualquier lugar de la ciudad; sin embargo, esa es la zona donde, precisamente, por el tema de cobertura eléctrica y también para tratar de mantener una buena relación de disponibilidad de coches, nuestra flota está de este lado.

Como los coches luego salen de esta zona para dejar algún pasajero, si tú estás en algún punto de la ciudad y hay un coche disponible por ahí, también puedes solicitar el servicio, pero esa es justo la zona donde más nos concentramos.

¿Piensan expandirse en otras ciudades de México y diferentes países?

— Siempre estamos evaluando cuál puede ser el siguiente país, la siguiente ciudad a expandir. Ciudad de México es gigantesca, entonces creo que —al menos en el muy corto plazo— nuestro objetivo es consolidar el servicio aquí, que funcione bien,que podamos expandir nuestra cobertura en la capital para que sea un modelo perfectamente probado y podamos seguir expandiendo a otros países.

¿Algún cierre, reflexión, comentario o invitación que nos quieras dar?

— Yo invitaría a toda la audiencia a que, si todavía no han tenido la oportunidad de probar Beat, pues descarguen la app y que vean cómo es este esquema de movilidad superior, diferente, en el cual hay plena seguridad; la experiencia está supercuidada y, definitivamente, también ha tenido un impacto positivo para nuestra ciudad y para nuestro planeta.

El futuro de Beat

• Primero, si quieres hablamos de la industria, o sea, creo que la principal tendencia de la industria es, efectivamente, un movimiento masivo hacia la electromovilidad; finalmente, es toda la transportación que se está moviendo hacia allá, ya no solo desde el punto de vista de transporte privado, sino también el transporte público, eso es a nivel global. Creo que en México vamos a ir un poquito más atrás, todavía hay que desarrollar mucho la infraestructura de carga que podemos tener en la ciudad, o sea, creo que va a tardar un poquito, pero para allá vamos, no hay lugar a dudas de eso.

• Otra gran tendencia a la que vamos a llegar eventualmente; yo creo que esto será una realidad —esperemos todavía en el transcurso de nuestras vidas— que son los vehículos autónomos, ya la tecnología estaba avanzando, creo que ya hay algunas pruebas en Estados Unidos; en México vamos a tardar un poquito más, pero definitivamente como grandes macrotendencias, en lo que es la industria del ride healing, va por allá, estos servicios se van a tener que seguir utilizando; como hablamos, es un complemento a la red de transporte pública y entonces creemos que hay una gran oportunidad.

• ¿Qué vemos? Mucha oportunidad de diferenciación. Es cierto que dada la masificación, la calidad en general del servicio ofrecido ha bajado y algo que estamos tratando de lograr es otra vez generar un servicio de experiencia superior”.

• Acabamos de abrir un centro de innovación tecnológica aquí en Ciudad de México. Creemos que la solución de los problemas de movilidad en Latinoamérica también se va a dar por el talento de la región. Como empresa, tomamos la decisión de abrir un centro de innovación tecnológica en Ciudad de México, que precisamente va a tener el objetivo de mejorar nuestras aplicaciones en nuestros servicios de electromovilidad en México y en toda la región.