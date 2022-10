Lahm: "No estaré en Catar, no cumple los criterios para organizar un Mundial"

"Lo que pasó con la adjudicación del torneo no debe volver a suceder en el futuro"

El excapitán de la selección alemana campeona del mundo en Brasil 2014, Philipp Lahm, ha anunciado este lunes que no viajará a Catar para presenciar el Mundial de fútbol, que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

"Soy una persona a la que le gusta viajar a países en los que siempre se recibe a la gente con calidez, sin importar quién seas. Soy alguien que aprecia la cultura del aficionado, que se alegra cuando una nación realmente tiene o desarrolla esa cultura. Por eso no estaré allí como aficionado", declaró el director del torneo de la Eurocopa 2024 a la cadena de televisión Pro Sieben.

Lahm ya había subrayado en el pasado que solo viajaría a Catar si tuviera un puesto allí o un trabajo como director del torneo, pero no como turista. "Para mí la pregunta es muy clara: ¿cómo se otorga un Mundial? Hay criterios, y Catar no estaba entre los primeros. Esto no debe volver a suceder en el futuro. No se debe adjudicar un Mundial a países que no cumplen con los criterios", subrayó Lahm.

El anfitrión del Mundial de fútbol es criticado por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en particular por la situación de los trabajadores extranjeros. El Gobierno del emirato rechaza las críticas y asegura que implementa numerosas reformas.