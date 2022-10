Fachada pabellón con torre ME. MELIÁ

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El segundo hotel ME by Meliá en México, se ubicará en Guadalajara y será el primer hotel urbano de la marca en el país. ME Guadalajara contará con 150 habitaciones y suites.

Por otro lado, la marca de lujo Gran Meliá se establecerá en Rivera Nayarit. El hotel contará con 180 habitaciones y suites.

Con estas dos nuevas firmas, Meliá Hotels International aumentará su presencia en México donde cuenta con siete hoteles ya operativos y otros tres en proceso de apertura.