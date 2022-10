Rusia convoca al embajador neerlandés por el intento de Reino Unido de reclutar a uno de sus funcionarios

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Moscú ha instado a Ámsterdam a que "se abstenga de tales acciones hostiles", ya que "conducen a una mayor degradación de las relaciones bilaterales", al tiempo que ha insistido en evitar "incidentes similares en el futuro", incluso si son "representantes de países que llama sus aliados".

"Las autoridades y organismos encargados de hacer cumplir la ley de Países Bajos no solo no detienen tales acciones ilegales, sino que ellos mismos participan en ellas. En abril de este año, oficiales de Inteligencia neerlandeses intentaron reclutar a tres diplomáticos rusos que previamente habían sido declarados 'persona non grata'", ha descrito el Ministerio de Exteriores ruso.

Asimismo, ha precisado que en julio de 2020 se descubrió, durante una inspección técnica regular, un equipo de rastreo en el automóvil de un diplomático de la Embajada en La Haya. Rusia recalca que, además, este tipo de acciones "van acompañadas de historias y campañas provocativas en los medios".

"En diciembre de 2018, representantes de la CIA se acercaron (con el objetivo de reclutar) a un diplomático de la misión permanente de Rusia ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y en diciembre de 2019 persuadieron al agregado de la Embajada de Rusia en la zona cerrada del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam para que cooperara", ha subrayado.