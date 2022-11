AMLO invita a Da Silva a México y resalta, “nosotros amamos a Brasil y respetamos a Lula”

El presidente Andrés Manuel López Obrador, invitó esta tarde al presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, luego de felicitarlo por su triunfo en el encuentro electoral contra Jair Bolsonaro.

Durante la conversación telefónica que fue transmitida en el YouTube de López Obrador, el mandatario mexicano le extendió la invitación al sindicalista brasileño, el próximo 24 de noviembre a la CDMX, en el marco de la Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico.

Ante esto, Da Silva contestó que “el presidente (Jair) Bolsonaro, que ha perdido las elecciones, aún no se ha manifestado, no sé si va a reconocer su derrota o no, entonces estoy aguantando”.

El presidente López Obrador le comentó que Bolsonaro aceptará los resultados de la elección y nombró a ‘Lula hermano’ y ‘Lula pueblo’ mostrando alegría por el triunfo del obrero, que resaltó fue gracias a la gente pobre.

Tras las elecciones del pasado 30 de octubre en Brasil, Lula Da Silva ejercerá por segunda ocasión el cargo presidencial, a lo que el político dijo que López Obrador será su ejemplo de liderazgo, pero sin replicar las ‘mañaneras’, haciendo énfasis en el trabajo que México y Brasil pueden generar para integrar a América Latina.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano le dijo a Lula “felicidades, estamos muy contentos en México por tu triunfo que es el triunfo del pueblo de Brasil”.

A lo que el brasileño respondió, “gracias presidente, gracias, aquí en Brasil ha sido una guerra y la democracia ha vencido”.

Alberto Fernández y Lula Da Silva

En la llamada López Obrador le comentó a Lula que había hablado con ‘Alberto’, —refiriéndose a Alberto Fernández, actual presidente de Argentina—, explicándole a Lula que su plan es reunir a sus homólogos de Chile, Perú Colombia, Argentina y Brasil.

“El 24 que nos encontráramos aquí en la Ciudad de México, creo que es un jueves, y si quieres quedarte más tiempo esta es tu casa, y si no, pues estás con nosotros ese día y puedes regresar a Brasil al día siguiente, la gente va a estar muy contenta de que nos visites y nos va a dar oportunidad de platicar”, dijo.

“Sería un enorme gusto para mí visitarlo Presidente porque su presidencia es un éxito extraordinario en México”, dijo Lula aclarando que tenía que revisar su agenda y ver lo que pasará en Brasil tras su victoria en las elecciones.

Al final, el presidente mexicano se despidió diciéndole “tú trabajas mucho, además estás muy fuerte y te deseo lo mejor, te mando un abrazo, un abrazo mi hermano, mi compañero, mi amigo Lula, nosotros amamos a Brasil y respetamos a Lula”.

A lo que Lula respondió enviando “un abrazo a su esposa, a los compañeros y compañeras de Morena, los diputados, senadores y dígale a todo el mundo que Lula ama a México”.

