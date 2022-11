Liberan a detenidos por incitación a la violencia contra CFK

Los líderes del grupo antigubernamental Revolución Federal, Jonathan Morel, izquierda, y Leonardo Sosa, posan para una foto en Buenos Aires, Argentina, el 21 de septiembre de 2022. Morel y Sosa fueron arrestados el 20 de octubre del 2022 en el marco de una causa judicial que los investiga por presunta incitación a la violencia y en la que es querellante la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, víctima de un fallido atentado en septiembre, dijo a The Associated Press un funcionario conocedor de la causa que no reveló su identidad por ser una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario. (Foto AP/Natacha Pisarenko) (Natacha Pisarenko/AP)