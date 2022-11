AMLO visita tumbas de sus padres y primera esposa en panteón de Villahermosa, Tabasco

El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió al panteón Central de Villahermosa, Tabasco, para visitar las tumbas de sus padres, Andrés López y Manuela Obrador, así como de Rocío Beltrán, su primera esposa que murió en enero de 2003.

En esta visita estuco acompañado por su hijo menor, Jesús Ernesto y por un pequeña comitiva, este viaje fue anunciado desde su conferencia matutina de este martes, por lo que dijo que se tomaría el miércoles como descanso para recordar a sus familiares que fallecieron.

“Hoy empieza la ceremonia, recordar a nuestros difuntos. Hoy, día 1, de acuerdo con la tradición, es el día de los difuntos niños, niñas; mañana, de los adultos, de los mayores. Vamos a estar hoy trabajando y mañana no vamos a tener actividad, no vamos a tener reunión de seguridad ni conferencia, mañana, día 2. Salgo hoy porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy”, dijo esta mañana.

El presidente llegó a Tabasco pasadas las 5 de la tarde, de ahí se dirigió al panteón y algunos de los asistentes lo saludaron y el mandatario accedió a tomarse fotografías con ellos o recibir algunos oficios.

VIDEO: @lopezobrador_ vista la tumba de sus padres y su difunta esposa, en el panteon central de #Villahermosa pic.twitter.com/bQDJr9LNxO — Fernando Diaz (@fdiaz2050) November 2, 2022

Después de tomó algunos minutos para estar solo frente a las tumbas de sus padres, después fue al recinto memorial, un espacio privado en donde están los restos de Rocío Beltrán, ahí colocó un ramo de flores y permaneció por algunos minutos solo.

A su salida solo le pidió a sus paisanos “no olvidar a nuestros difuntos porque son nuestras raíces”, después de estar en Villahermosa se dirigió a Palenque, Chiapas, en donde permanecerá este miércoles.

