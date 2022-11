España.-Marlaska acusa al PP de difundir bulos tras ser señalado por mentir con la criminalidad y la tragedia de Melilla

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

En la sesión de control en el Congreso, Grande-Marlaska ha sostenido que el PP "hace un favor" al Gobierno al utilizar el índice de criminalidad que, según él, no preocupa a más del 90% de los ciudadanos. Como dato, ha apuntado que la tasa de criminalidad en 2012 --con el PP-- era de 48 delitos por mil habitantes, mientras que ahora es "poco más de 41".

En este sentido, ha mencionando el incremento de 13.000 agentes con respecto a la etapa del PP, para lo que ha aludido a polémicas como el 'caso Kitchen': "A día de hoy, la tasa de criminalidad es cero en el Ministerio del Interior".

DOCUMETAL DE LA BBC SOBRE MELILLA

"Conociéndole a usted, no me extrañaría que fuera el encargado de negociar con el señor Puigdemont la reforma del delito de sedición y que no le detuviera la Policía, ¿fue usted?", le ha preguntado la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez. Además, se ha interesado por el documental de la BBC que, según la diputada, constata las "mentiras" sobre la tragedia en Melilla en la que murieron al menos 24 migrantes.

Grande-Marlaska le ha reprochado que recurra a bulos, lo que ha relacionado con que el PP "tiene secuestrado a uno de los poderes del Estado y se han declarado rebelde a la propia Constitución", en alusión al fracaso de la renovación del CGPJ. "Ahora lo mezclan todo y hablan de seguridad", ha apuntado.

El ministro ha reprochado al PP que utilice el índice de criminalidad que publica Interior al comparar los datos con los de 2020 y 2021, cuando bajó la estadística debido al confinamiento y la pandemia de Covid-19. Vázquez, por su parte, ha censurado que el Ministerio justifique el aumento de criminalidad de un 19% en delitos sexuales a que ahora "se denuncia más gracias a los eslóganes feministas".

La diputada 'popular' ha sostenido que también aumentan el "48% las riñas en las calles, los hurtos un 45%, los robos con violencia un 33% o la ocupación un 41%", afeándole la falta de autoridad con una media de 30 agresiones al día.

Vázquez también ha aludido al cese de un inspector de Valencia que, según ella, "se atrevió a decir que un 11% de la población total española comete el 32% de los delitos son extranjeros". "Ese dato es oficial y lo ha dado el INE", ha subrayado antes de reprocharle de que "sólo está preocupado de vaciar las cárceles" para favorecer a los presos de ETA.

"Usted tergiversa los datos", le ha reprochado Grande-Marlaska, recordando que la portavoz 'popular' señaló a España como el país con más entradas de migrantes de forma irregular, cuando Italia y los Balcanes "triplican" el dato.