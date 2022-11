Marvel ficha a Aubrey Plaza para Agatha: Coven of Chaos, el spin-off de Wandavision

MADRID, 3 (CulturaOcio)

Agatha: Coven of Chaos, serie spin-off de Bruja Escarlata y Visión y que está encuadrada al final de la Fase 5 del UCM, contará con Aubrey Plaza en su elenco principal. La actriz estadounidense se une así a los nombres ya confirmados de Kathryn Hahn, Joe Locke y Emma Caulfield.

Plaza, que se hizo conocida gracias a Parks and Recreation y que acaba de estrenar el primer episodio de la segunda temporada de The White Lots, interpretará en Agatha: Coven of Chaos un papel que todavía no ha trascendido, según informa The Hollywood Reporter.

Agatha: Coven of Chaos estará protagonizada por Kathryn Hahn como Agatha Harkness, una bruja que fue acusada de practicar magia oscura y que se hizo pasar entonces por Agnes, la vecina cotilla de la familia Maximoff en la serie de Bruja Escarlata y Visión. Junto a ella, Emma Caulfield encarnará a Sarah Proctor, quién ya apareció también en la ficción protagonizada por Elizabeth Olsen, donde pasó a ser conocida como Dottie Jones tras la Anomalía de Westview. También Joe Locke, actor conocido por su rol en la aclamada serie Heartstopper de Netflix, tendrá un papel que no ha sido aún desvelado en la ficción de Marvel Studios.

Aunque todavía no tiene fecha de estreno, La Casa de las Ideas anunció en la pasada edición de la Comic-Con de San Diego que la ficción verá la luz en el invierno de 2023. Además de Kathryn Hahn y Emma Caulfield, Agatha: Coven of Chaos también recupera otros nombres de Bruja Escarlata y Visión, la primera serie de Marvel que vio la luz en Disney+. Es el caso del guionista Jac Schaeffer, quien también trabaja en una serie centrada en Visión, Vision Quest, que estará protagonizada por Paul Bettany.

Junto a las mencionadas series, Aubrey Plaza también se encuentra rodando Megalopolis, el gran proyecto cinematográfico de Francis Ford Coppola y en el que compartirá cartel con nombres como como Dustin Hooffman, Adam Driver, Forest Whitaker, Jon Voight, Laurence Fishburne y Nathalie Emmanuel.