El Papa pide en Bahréin "evitar divisiones y conflictos en las comunidades musulmanas"

ROMA, 4 (EUROPA PRESS)

En la mezquita del Sakhir Royal Palace, Francisco ha llamado a "promover la reconciliación para evitar divisiones y conflictos en las comunidades musulmanas" y a fomentar relaciones amistosas, de mutuo respeto y confianza recíproca con todos aquellos que, como él, se adhieren a una fe religiosa distinta.

El Papa ha pronunciado su tercer discurso en Bahréin, en el que ha reiterado que "el Dios de la paz nunca conduce a la guerra, nunca incita al odio, nunca respalda la violencia". "Y nosotros, que creemos en Él, estamos llamados a promover la paz a través de instrumentos de paz, como el encuentro, las tratativas pacientes y el diálogo, que es el oxígeno de la convivencia común", ha subrayado Francisco, que ha añadido que la paz "no puede ser solo proclamada, se debe consolidar". "Y esto es posible removiendo las desigualdades y las discriminaciones, que producen inestabilidad y hostilidad", ha dicho.

Según Francisco, "los males sociales e internacionales, los económicos y los personales, así como la dramática crisis ambiental que caracteriza los tiempos actuales y sobre la que hoy se ha reflexionado, provienen a fin de cuentas del alejamiento de Dios y del prójimo". Ante todos estos problemas, el Papa ha instado a "volver a llevar a la humanidad, a beber de esta sabiduría antigua", "volver a acercar a los fieles, a la adoración del Dios del cielo" y también "acercarlos a los hombres, para quienes Él hizo la tierra".

Para todo ello, el Papa reivindica la oración y la fraternidad. "Estas son nuestras armas, humildes y eficaces. No nos debemos dejar tentar por otros instrumentos, por atajos indignos del Altísimo, cuyo nombre de Paz es insultado por quienes creen en las razones de la fuerza y alimentan la violencia, la guerra y el mercado de armas, el comercio de la muerte que, con grandes sumas de dinero cada vez mayores, está transformando nuestra casa común en un gran arsenal".

En este sentido, ante el Consejo de Ancianos ha asegurado que delante de estos escenarios trágicos, "mientras el mundo sigue las quimeras de la fuerza, del poder y del dinero", ellos están llamados a recordar, con la sabiduría de los ancianos y de los padres, que Dios y el prójimo son lo primero y más importante, que solo la trascendencia y la fraternidad nos salvan.

El 39 viaje apostólico del Papa incluye una misa pública en el Estadio Nacional y un discurso en el 'Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence', así como visitas y encuentros en Awali y Manama.

En el país árabe hay más de 80.000 católicos sobre un total de 1,4 millones de habitantes (unos 240.000 extranjeros), la gran mayoría de los cuales son inmigrantes del subcontinente indio y de Filipinas. En el interior también hay población cristiana autóctona, algo poco común en los países del Golfo: cerca de un millar de fieles, en su mayoría árabe-cristianos católicos, que emigraron desde otros países de Oriente Medio al reino entre 1930 y 1950, y que hoy son ciudadanos de pleno derecho.