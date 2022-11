Fútbol.-Xavi: "Piqué merece que se le honre y valore como una leyenda del club"

El técnico acepta que la charla de verano con el central propiciara esta retirada

"Gerard da un paso al lado y demuestra una grandez ejemplar"

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este viernes tras conocer esta misma semana que Gerard Piqué se retira --tras los partidos ante Almería y Osasuna-- que el central "merece" que se le "honre y valore como una leyenda" del club blaugrana y, además, reconoció que la pérdida de protagonismo del '3' en el verde es uno de los motivos del adiós del canterano.

"Lo normal es dar ese paso al lado. Le honra, mucho, porque tiene contrato y podría seguir perfectamente pero demuestra una grandeza ejemplar dando ese paso al lado. Merece los elogios, se merece lo mejor y que el barcelonismo le honre y valore como lo que es; una leyenda del club", valoró Xavi sobre Piqué.

En una larga comparecencia ante la prensa, con la mayoría de preguntas sobre el adiós de Piqué, Xavi aseguró que ha tenido la "suerte" de ser compañero y entrenador del central y que entiende que dé ese paso al lado y no quiera continuar en activo por "una serie de circunstancias" que el técnico entiende.

Entre los motivos para decir adiós, la conversación que Xavi tuvo con Piqué este pasado verano, antes de iniciar la temporada. "Le comuniqué mis intenciones. Fue uno de los días más difíciles de mi carrera como entrenador, el momento de hablar con Gerard este pasado verano. Y ahora también. Pero esto nos ha pasado a todos. Cuando no eres tan importante, te sientes mal y es difícil gestionarlo. La retirada la hemos sabido esta semana", señaló.

"Son decisiones que he de tomar por el bien del club y del equipo, a veces son equivocadas. He creído en muchos momentos que tenía que jugar otro jugador y no Gerard, y es así de duro porque he sido compañero y le tengo una gran estima. Por eso digo que es difícil tomar esas decisiones", reiteró sobre el por qué de la pérdida de peso de Piqué en el equipo, decisión totalmente deportiva.

En lo personal, el de Terrassa aseguró que fue sincero con Piqué en cuanto a su situación futbolística. "No sé si he sido justo, pero sí sincero y honesto y honrado en el mensaje de decirle lo que quería yo. Gerard ha sido un ejemplo para el equipo, desde que soy entrenador, para los capitanes y para los jóvenes y para el 'staff'. Sin una mala cara y entrenando al cien por cien. Fui honesto con él en verano y las circunstancias han hecho que haya decidido él tener este punto final", confirmó.

"No tengo ningún problema con Gerard, al contrario. Nos ha sumado y si siguiera nos sumaría. Ni una mala cara, haya jugado diez minutos o media hora o noventa minutos. Es una decisión personal por varias circunstancias, por jugar menos y quizá por esa conversación que tuvimos", matizó.

Xavi no quiso adelantar si Piqué jugará de inicio o no en su adiós al Camp Nou, en la despedida ante su afición. Eso sí, el central, ganador de 30 títulos con el club, seguirá como jugador en activo hasta después de la siguiente jornada. "Veremos si es titular. Lo veremos mañana. Contamos con él, en principio, hasta el día y partido contra Osasuna", confirmó el técnico.

Eso sí, le ve "tranquilo". "Está bien. Muy sereno. Imagino que le saldrá mañana o los próximos días. Vamos a ver qué quiere hacer él, también. Dependerá todo de él", apuntó. Y pedirá a sus jugadores un extra para ganar al Almería y despedir al '3' con esos 3 puntos en juego. "Mañana es una motivación extra, su despedida, regalarle los tres puntos, que se marche con buenas sensaciones. Y que le aplaudan y coreen su nombre. Que sea un gran día para el club y sobre todo para Piqué", argumentó.

Sin Gerard Piqué, Xavi cree que el Barça pierde "liderazgo, compromiso, valentía y personalidad". "Para mí es uno de los mejores centrales de la historia de este deporte", reconoció. De ahí que, en el mercado de invierno, puedan ir a buscar otro central para compensar la salida del canterano.

De cara al futuro, después del vídeo de despedida de Piqué en el que apuntaba a volver al club mirando al palco presidencial del Camp Nou, cree que podrá ser lo que quiera. "Gerard puede ser lo que él quiera, por el carácter y personalidad y liderazgo. Tiene capacidad de sobra y puede ser lo que quiera, sin duda", aportó.

En cuanto al rival, del Almería destacó a su "gran entrenador", el técnico blaugrana Rubi. "Tienen un gran entrenador, Rubi conoce bien la casa. Tiene buen pie en el mediocampo, velocidad arriba, físicamente muy rápidos en banda, centrales agresivos. Nos va a complicar seguro. Es verdad que fuera de casa no han estado acertados, pero en casa han estado muy bien", avisó.