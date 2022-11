‘Oye el taxista me está llevando por otro lado’, fue el último mensaje de Lidia Gabriela

Esta mañana se reportó la muerte de Lidia Gabriela Gómez, una joven de 23 años que se aventó de un taxi en marcha a la altura del Metro Constitución de 1917, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Según la información del caso, los familiares de la mujer aseguran que fue un intento de secuestro. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó a través de su cuenta de Twitter que iniciaron con la “investigación por la muerte de una joven que aparentemente viajaba en un taxi en la alcaldía Iztapalapa y, se infiere, que probablemente se arrojó mientras iba en movimiento. El MP está investigando con el protocolo de feminicidio”, dijo la dependencia.

Iniciamos una investigación por la muerte de una joven que aparentemente viajaba en un taxi en la alcaldía Iztapalapa y, se infiere, que probablemente se arrojó mientras iba en movimiento. El MP está investigando con el protocolo de feminicidio. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 4, 2022

En redes sociales se difundió más información del caso, en el que apuntan que la joven, —quien era originaria de Tampico, Tamaulipas, y residía en la Ciudad de México—, abordó un taxi a las 17 horas el pasado 1 de noviembre y murió atropellada.

Familiares y conocidos exigen a las autoridades capitalinas justicia para Lidia Gabriela y cuentan que la joven tomó un automóvil Nissan Versa color blanco y rosa con rines negros en la colonia Las Peñas, en Iztapalapa y con las placas A 2803 C.

Mientas el taxi circulaba sobre la calzada Ermita, el conductor no quiso bajarla del taxi y al arrancar perdió la vida luego de ser atropellada por otro vehículo.

El cuerpo de la joven ya fue velado en Tampico, “Ella se dirigía al metro Constitución de 1917, pero no llegó a su destino. Se tenía que bajar en el Metro, pero el conductor se siguió derecho y siguió muy muy fuerte, no se detuvo, mucha gente, tenemos testimonios de mucha gente que vieron que ella estaba con la mitad del cuerpo en la ventana, y con la otra mitad en dentro del carro”, dijo Diego Maldonado, primo de la mujer durante una entrevista para Milenio.

“También hay muchos testigos que vieron cuando ella se avienta del carro. Por lo que nosotros entendemos o sabemos es de que el chofer le quiso cobrar un poquito más de lo normal, y al parecer mi hermana le dijo, oye creo que está un poco caro, no sabemos qué fue exactamente lo que le dijo, pero el chofer se molestó y se siguió, se siguió por toda la calzada Ermita Iztapalapa y no se paró y mi hermana se aventó”, expuso el primo.

Durante los hechos ocurridos el martes pasado, Lidia Gabriela se dirigía de casa de su novio al trabajo del hombre, por lo que mandó su ubicación en tiempo real “mi hermana y su novio siempre se compartían la ubicación y siempre estaban mensajeándose, para ver por dónde andaban por tema de seguridad.

“Se dirigía a la estación del Metro Constitución de 1917, pero no llegó a su destino. ‘Oye el taxista como que se quiere pasar de listo, me está cobrar de más, y me está llevando por otro lado’, fue el último mensaje”, explicó Diego Maldonado.

Testigos señalan que la mujer intentó pedir ayuda a las personas que se encontraban cerca, sin embargo, nadie se acercó. Una joven que presuntamente se encontraba en el lugar compartió en redes sociales: “Yo fui testigo de lo que pasó el día de ayer. La muchacha iba con medio cuerpo por fuera de la ventana gritando por ayuda porque el taxista no la quería bajar.

“Iba desesperada pidiendo ayuda mientras el auto iba a exceso de velocidad... muy seguramente ella saltó por la ventana en desesperación. Quisimos ayudarla, pero al ir a su rescate nos percatamos que se había lanzado o caído por la ventana”, dice la publicación.

Al arribar al lugar de los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pidieron una unidad médica para que valorara a la víctima tras el atropello, quienes la diagnosticaron sin signos vitales.

Lidia Gabriela estudiaba la licenciatura de Economía y Finanzas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y trabajaba en su tiempo libre en una tienda de cosméticos del centro comercial al sur de la CDMX.

El cuerpo de la joven fue entregado a sus familiares este miércoles y trasladado a Tampico, Tamaulipas para ser velado.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) capitalina y elementos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales atienden el caso.

