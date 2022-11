Inflación arrebata 75% de ganancias a negocios y lo peor vendrá en 2023

La inflación ya arrebató tres cuartas partes de las ganancias generadas por los negocios y emprendimientos realizados en México y lo peor está por venir en 2023; debido a la desaceleración económica que se espera.

El fundador de la Academia de Emprendimiento 3.0, Tito Gálvez, informó que los estudios más recientes –levantados por dicha institución- advierten que el incremento de precios, en productos y servicios, recortó los rendimientos del sector hasta en 75%.

Explicó que antes de que la inflación llegara a niveles de 6%, 7% y 8.5% en los últimos meses, los negocios pequeños y emprendimientos reportaban una ganancia neta –después de gastos fijos, proveedores e impuestos- de 20%.

Pero ahora, puntualizó, los establecimientos perdieron tres cuartas partes de ese ingreso y han tenido que conformarse con una ganancia real de 5%; situación que muchos representa un peligro de quiebra.

“Si el negocio o el emprendedor no analiza sus costos y no ajusta sus precios al público, la inflación le está costando de 10% a 15% en sus utilidades netas y, eso es bastante, porque su margen habitual es más o menos 20% o 25% sobre las ventas.

“A nosotros, como emprendedores, no nos queda otra cosa que perder el miedo a subir los precios; porque si no terminamos trabajando nada más para los proveedores, para los clientes y para los colaboradores y, eso, se convierte en algo que ya no es negocio”, refirió el también asesor económico.

Quiebras y peores riesgos para 2023

Tito Gálvez explicó que riesgo de quiebra entre los negocios y emprendimientos es muy alto, a tal grado que ocho de cada 10 establecimientos muere antes de cumplir su primer aniversario o año 1 de vida.

Advirtió, que sin duda, el golpe de la inflación sobre las ganancias del sector, aumenta las probabilidades de dichas unidades económicas cierren o desaparezcan; aunque advirtió que lo peor está por venir para el próximo año.

“Un dato correcto de cuántos negocios han cerrado –por culpa de la inflación- no lo hay en este momento, porque de acuerdo con nuestros estudios, lo fuerte va a arrancar en 2023.

“Ahorita la gente está logrando aguantar y estirar sus finanzas lo más que puede; pero el verdadero reto está en lo que se va a venir el próximo año. El riesgo de quiebra sigue siendo alto y puede subir porque en 2023 se viene el coletazo” de la crisis de inflación.

Ello, apuntó el especialista, debido a la desaceleración de la economía mexicana, que este año puede cerrar con una tasa de crecimiento de 2.2% y para el siguiente caería hasta menos de 1%; a lo que se suma, el impacto de una eventual recesión en EU que afectará directamente a México.

Radiografía del emprendimiento en México

45% de los emprendedores se han enfrentado al fracaso (Cuartoscuro)

La Asociación de Emprendedores de México (Asem) reportó que:

63% de emprendedores mexicanos son hombres y 37% mujeres.

41.4% de los hombres emprenden entre los 26 y 35 años.

33.8% de las mujeres emprenden entre los 36 y 45 años.

52% de los emprendedores cuenta con licenciatura; 29% con doctorado, 10% tiene una especialidad, 8% cursó el bachillerato; 1% primaria / secundaria.

Emprendedores por sectores económicos

Consultoría, servicios profesionales, científicos y técnicos: 25.9%

Consumo al por menor: 17.2%

Informática y tecnología: 10.3%

Gastronomía: 8.2%

Mercadotecnia: 8.2%

Arte, cultura, entretenimiento, editorial y medio de comunicación: 5.9%

Salud y farma: 5.9%

Educación: 4.8%

Manufactura: 4.2%

Construcción: 3.5%

Consumo al mayoreo: 3.5%

Agro, ganadería y pesca: 2.4%

Motivos de fracaso o quiebra de un negocio

35% falta de liquidez o capital de trabajo

34% falta de conocimiento del mercado

29% mala administración

28% problemas con los socios

25% problemas para conseguir financiamiento

