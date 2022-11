Despide Elon Musk a trabajadores de Twitter en México

Twitter notificó a los empleados que “reducirá la fuerza laboral global” este viernes 4 de noviembre, según un memorando interno sin firmar visto por el medio especializado The Verge.

A través de la red social, trabajadores de la plataforma en México, denunciaron que sus cuentas para laboral fueron bloqueadas o dadas de baja.

Antes el despido masivo de toda la plantilla de trabajadores mexicanos de Twitter, los exempleados decidieron recomendarse entre ellos por medio de la misma red social para encontrar nuevos lugares donde puedan laborar.

Si están buscando contratar gente talentosa que hoy dejamos @TwitterMexico , aquí mis recomendaciones por haber trabajado junto a ellas y formar un equipo de excelencia estratégica y creativa, además de innovación y tecnología: — Pistolita (@PistolaMendoza) November 4, 2022

La confirmación llega una semana después de que Elon Musk se convirtiera en el nuevo propietario de Twitter y rápidamente comenzara a cambiar la forma en que opera la empresa y su hoja de ruta de productos.

Desde entonces, la especulación sobre el momento y el alcance de los despidos esperados proliferó dentro de Twitter.

Yo si conocí gente muy valiosa qué pasó por @TwitterMexico a todas y todos aquellos aliados, muchas gracias por su trabajo y esfuerzo. ¡Vendrán tiempos mejores! — 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐑𝐮𝐛𝐢𝐨 (@Alberto_Rubio) November 4, 2022

Los empleados recibirán un correo electrónico este viernes, confirmando si han sido despedidos o no, según el memorando interno, que también establece que el acceso de los empleados a las oficinas de Twitter se cerrará “temporalmente”.

“Reconocemos que esta es una experiencia increíblemente desafiante, ya sea que se vea afectado o no”, se lee en el memorando. “Gracias por seguir adhiriéndose a las políticas de Twitter que le prohíben discutir información confidencial de la empresa en las redes sociales, con la prensa o en cualquier otro lugar”.

Despidos para controlar costos de Twitter

Si bien el memorando no detalla cuántos empleados perderán sus trabajos, se espera que Musk reduzca aproximadamente la mitad de la fuerza laboral de aproximadamente 7 mil 500 personas de Twitter.

Su equipo de asesores externos ha pasado la última semana determinando qué ingenieros y gerentes técnicos conservar basándose en gran medida en sus contribuciones recientes al código base de Twitter, según los empleados involucrados en las discusiones.

@elonmusk te felicito porque estas terminando una mafia muy grande qué tenemos en @Twitter México, gente muy corrupta que por dinero se adueñó de ésta red social para beneficiarlos . 👋👋 — NellySalazar (@Nelly_Salazar_) November 4, 2022

Los despidos son parte del impulso de Musk para controlar los costos de Twitter. En junio, antes de que inicialmente intentara salirse de su trato para comprar Twitter, les dijo a los empleados:

“En este momento, los costos superan los ingresos. Así que esa no es una gran situación en la que estar. Por lo tanto, tendría que haber alguna racionalización de la plantilla y los gastos para que los ingresos sean mayores que los costos. De lo contrario, Twitter simplemente no es viable o no puede crecer”.

Falta de comunicación interna de Musk

Después de que los empleados recibieron el memorando que confirmaba que comenzarían los despidos, muchos comenzaron rápidamente a intentar desvincular sus cuentas de Twitter de sus direcciones de correo electrónico del trabajo, una política exigida por la empresa que también requiere claves físicas para la autenticación de dos factores.

Elon Musk (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

En los chats grupales y Slack de Twitter, otros empleados se quejaron de la falta de comunicación interna de Musk y otros líderes de Twitter durante la semana pasada.

“Realmente les deseo lo mejor a todos, por su bien, por el bien de sus equipos y por el bien de las muchas personas y comunidades a las que sirve este producto”, escribió un científico de datos en un mensaje de Slack dirigido al liderazgo que fue visto por The Verge, “Pero también espero que [el] fracaso de la semana pasada se apodere de ti para recordarte que lo hagas mejor”.

