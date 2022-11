Cristina Fernández de Kirchner hace su primera reaparición pública desde el ataque sufrido en septiembre

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La política ha participado como invitada en un evento de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la que ha reclamado al actual presidente, Alberto Fernández, medidas para paliar la inflación al tiempo que ha defendido su gestión al frente del país y optar por su candidatura para desarrollar el Frente de Todos en las elecciones de 2019.

"Yo tenía la responsabilidad como la fuerza más representativa después de las elecciones 2017 de tomar una decisión y que el peronismo ganara las elecciones", ha defendido durante su intervención que se ha extendido más de una hora, según recoge Clarín.

Además ha hecho referencia a la agresión que sufrió hace dos meses, al hilo de lo que ha afirmado que la justicia "no van a investigar nada porque me quieren de acusada, no de víctima", tras lo que ha indicado que son conclusiones que ha sacado durante este tiempo.

Según recoge la agencia Télam en el encuentro, la vicepresidenta ha sido recibida al grito de "Cristina presidenta" por sus seguidores. Además, el diputado del FdT Eduardo Valdés ha destacado que "hay Cristina para reato" y ha puesto en valor que esta haya elegido reaparecer junto a los trabajadores "que son a quienes ella siempre quiso representar y nunca traicionó".

En el mismo sentido, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) ha señalado que a pesar de todo lo que ocurrió, si alguno creyó que esto la iba a amedrentar o la iba a acobardar, se equivocó".