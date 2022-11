Nike rompe su relación con Kyrie Irving tras promover una película antisemita

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 5 (dpa/EP)

La empresa de ropa deportiva Nike anunció que romperá su relación con el base estadounidense de los Brooklyn Nets Kyrie Irving después de que este publicara un enlace a una película admitida como antisemita.

"En Nike, creemos que no hay lugar para el discurso de odio y condenamos cualquier forma de antisemitismo. Así, hemos tomado la decisión de suspender nuestra relación con Kyrie Irving con efecto inmediato y ya no lanzaremos el Kyrie 8 -la próxima zapatilla exclusiva de Irving-. Estamos profundamente tristes y decepcionados por la situación", señaló la compañía en un comunicado.

Irving cumple actualmente una suspensión de cinco partidos con los Nets debido a su manejo de la situación con la prensa y no "reconoció material de odio específico en la película".

El jueves, Irving fue suspendido indefinidamente por los Brooklyn Nets, por un periodo mínimo de cinco partidos, tras difundir en sus redes sociales un libro y una película "llenos de desinformación antisemita". Horas antes, el campeón de la NBA en 2016 no pidió disculpas por dicha publicación, pero posteriormente sí. "No fue mi intención causar ningún daño. Yo no soy el que hizo el documental. Les dije cómo me sentía. No puedo ser antisemita si sé de dónde vengo", indicó Irving.