Si fuera hombre no dirían que soy la “favorita” del presidente: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó en una entrevista con El País que si fuera hombre no dirían que es la “favorita” del presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo en el poder Ejecutivo.

Al ser cuestionada por dicho medio sobre el machismo, tanto en el país como en Morena, evitó polemizar con sus compañeros de partido, pero reconoció que a pesar de que actualmente se tienen la cifra más alta de gobernadoras en el país, la misoginia persiste en las críticas.

- Pero aún hay mucho machismo, ¿no?

- Digamos que hay misoginia en las críticas. Pero, ante la gente, no me he enfrentado en ningún lugar del país a alguien que me critique por ser mujer.

- ¿Tampoco dentro de su partido?

- No me quiero pelear hacia adentro. Cerramos un acuerdo entre todos para no hablar mal de nuestros compañeros. Porque si tú comienzas a hacer eso, se genera desunión abajo.

- ¿Y los comentarios de otros rivales de fuera del partido?

Sí, hay. Si fuera hombre, no dirían eso de “es la favorita del presidente”.

Durante la entrevista, la mandataria capitalina dijo que hay cosas en las que no coincide con López Obrador, pero sí en lo más importante, como combatir la corrupción, mejor distribución de la riqueza, considerar que la salud y la educación son derechos y no privilegios, entre otros.

Al hablar sobre sus aspiraciones presidenciales, no descartó que el colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro sea usado en su contra, pero destacó que los informes establecieron que esto se debió a un tema de origen en la construcción de la obra y no a algo atribuible a su administración, como sería la falta de mantenimiento.

También consideró que hay varios aspectos que marcan una clara diferencia con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien gobernó a la Ciudad de México de 2006 a 2012, pero ella hasta ahora es que ejerce el poder gubernamental, aunque también fue alcaldesa de Tlalpan.

“Tenemos una historia distinta. Yo nunca he sido parte del poder hasta ahora. Él sí, él estuvo con Manuel Camacho, con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Tiene otra historia. Él hizo su gobierno en la Ciudad de México de una manera; yo, de una forma muy distinta”, destacó.

