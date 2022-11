Simeone: "Soy un agradecido al aficionado del Atlético, me quisieron aun cuando no les había dado nada"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Yo llegué al Atlético de Madrid como jugador, joven, y la primera temporada fue muy mala, con un equipo que no podía generar nada, y siempre me quisieron, y yo no les había dado absolutamente nada en aquel primer año. Con el tiempo, logramos ganar la Copa y LaLiga, hacer buenas temporadas, volví como futbolista para casi cerrar mi carrera y volví ahora como entrenador. Yo soy un agradecido al aficionado del Atlético de Madrid de por vida, porque el cariño que me brindaron siempre no lo va a desacomodar ninguna situación circunstancial", declaró en rueda de prensa.

Por ello, restó importancia a algunos pitos que se han escuchado este domingo en el Cívitas Metropolitano. "Lo importante es ganar, que la gente vuelva a sentirse identificada con el equipo. Tenemos que promover y generar ese ambiente positivo, es un desafío que tenemos como equipo. Nuestra gente es una parte importantísima de todo lo que rodea al equipo", subrayó.

Sobre la falta de contundencia y el estado anímico del equipo, el preparador argentino señaló que "una viene de la mano de la otra". "Tuvimos la suerte de quedarnos con uno más durante gran parte del partido, tuvimos situaciones de gol para anotar, no lo pudimos encontrar en el primer tiempo. Ellos marcaron y a partir de marcar el equipo subió las ganas de crear situaciones y peligro", manifestó.

"Si uno tiene contundencia, la parte anímica y mental, crece; cuando ves que tienes una situación, dos, tres cinco, pateamos 27 veces... No pudimos concretar. Normalmente somos un equipo que tiene mucha más precisión de la que se está mostrando y esperemos que podamos ajustar esa situación. Salvo en el partido del Oporto, que fue muy malo, en el resto siempre tuvimos situaciones de gol", prosiguió.

Además, insistió en que "después del Oporto, se cerró la etapa de 'Champions' y de Europa". "Empieza un nuevo torneo en LaLiga, donde no lo estamos haciendo mal; pudimos haber ganado con el Rayo, con el Cádiz, hoy, pero no ganamos. Hicimos los méritos para acercarnos. Hay que tener seguridad en lo que queremos y esperar que en algún momento esto se rompa. Hoy al menos no perdimos, queríamos ganar, pero el resultado se planteaba feo por el resultado en contra. Pudimos ganar, pero nos quedamos con este empate en una Liga en la que necesitamos estar entre los cuatro primeros y trabajaremos para ello", indicó.

Para reconducir la situación, el 'Cholo' recalcó que deben tener "tranquilidad". "La tranquilidad te da la contundencia y la frescura para poder concretar. En eso trabajaremos, en dar seguridad a los jugadores para tener esa frialdad sobre todo en los últimos metros, porque tenemos jugadores muy buenos y que van a volver al gol", expresó.

"Es una pena no haber ganado hoy, buscamos de todas las maneras ese gol que se nos negó, por gran actuación de Lecomte y porque el Espanyol defendió bien. Hay que aceptarlo. Tenemos un partido más de Liga en Mallorca, que será difícil, con un entrenador que sabe jugar este tipo de partidos, y debo transmitirles seguridad a los míos, creer en los futbolistas que tenemos. La entrada de Joao nuevamente, como en el partido con el Cádiz, mostró lo que todos queremos de él; es una pena que no vaya a estar en Mallorca por su amarilla. Volvió Llorente, volvió Lemar, nos dio un poquito más de juego", concluyó.