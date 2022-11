Casos de acoso sexual se disparan 180% en el Edomex durante 2022

Durante 2022 los casos de acoso sexual en el estado que gobierna Alfredo del Mazo se dispararon 180%. En lo que va del año trascendieron más de dos decenas de casos de abuso y acoso sexual en entornos escolares del Estado de México. No obstante, las denuncias también se desprenden de incidentes en el transporte público y el servicio público estatal.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre del año en curso, se registraron 2 mil 956 incidentes de acoso sexual, mil 900 más que los mil 56 que se contabilizaron en el mismo lapso de 2021.

Hasta noviembre se registraron al menos 22 casos de acoso y abuso sexual en escuelas de educación básica en municipios del Estado de México como Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Tlalnepantla, entre otros; todos con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGCM).

Te puede interesar: Acoso sexual sofoca a las mexiquenses; Edomex encabeza cifras a nivel nacional

Si bien en mayo de 2018 se publicó el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Edomex, con el fin de prevenir, atender y sancionar este ilícito, su incidencia se mantiene al alza, e incluso, las cifras de septiembre ya superan por 106.57% al acumulado de 2021 que reportó el SESNSP.

Desde 2019, el Edomex acumula 6 mil 122 casos de acoso sexual, incrementando sus cifras cada año. En 2019 se contabilizaron 623; mil 112 en 2020; mil 431 en 2021; y 2 mil 956 en 2022. Es decir que en el Estado de México se cometen 360 casos de acoso sexual por cada millón de habitantes, y los incidentes se incrementaron 374% en menos de cuatro años.

Cabe señalar que a pesar de las cifras elevadas, la cantidad de denuncias no corresponde con la dimensión real de los ilícitos, pues el Edomex concentra un porcentaje de delitos no denunciados o de los que no se inició una carpeta de investigación (cifra negra) corresponde al 92.8% según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022.

No te pierdas: Edomex desborda violencia e incidencia delictiva a menos de un año de las elecciones