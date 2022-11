España.-Feijóo critica que Sánchez "descalifique" y "deslegitime" al BCE y lo achaca a su "tic de ocupar instituciones"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "deslegitime" y "descalifique" el informe del Banco Central Europeo (BCE) contrario al impuesto a la banca y lo ha achacado al "tic" que tiene el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos centrado en "ocupar las instituciones.

Así se ha pronunciado durante un diálogo con el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, organizado por el Club de Políticas, después de que este fin de semana Sánchez afirmase que seguirá su hoja de ruta de aprobar un impuesto a la banca y arremetiese contra el vicepresidente del BCE y exministro de Economía Luis de Guindos.

Feijóo ha criticado que Sánchez cargue contra el BCE, que lo conforman "bancos centrales de todos los países de la UE", por "criticar" el impuesto a la banca que impulsa su Ejecutivo y alertar de que va a conllevar "restricción del crédito e incremento de las comisiones bancarias".

"Llega el presidente del Gobierno y deslegitima al BCE. ¿Por qué? Porque en España el Gobierno tiene el tic de ocupar las instituciones. Y cuando alguna dicen algo que perjudica al Gobierno, automáticamente esa institución está en contra de España o está favoreciendo a la oposición", ha manifestado.

"DESPRESTIGIAR" INSTITUCIONES PARA IR "CAMBIANDO" LA DEMOCRACIA

Feijóo ha recalcado que en España las instituciones "son clave" en democracia y deben para mantener la independencia en sus dictámenes y quedar fuera del "espectro de presión del Gobierno de turno".

"Mantener el prestigio de las instituciones es determinante para mantener la independencia de las mismas y no ser fagocitadas porque dejarían de ser instituciones para ser departamentos del Gobierno de turno", ha apostillado.

Feijóo ha recordado la actuación de Sánchez con otras instituciones en estos meses, aludiendo a lo ocurrido en el Centro de Investigaciones Sociológicas, (CIS), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dicho esto, el jefe de la oposición ha subrayado que "desprestigiar a las instituciones en el interior" es "un sistema para ir cambiando el régimen democrático", que se basa en pesos y contrapesos.

BRAVO RECUERDA QUE EL DICTAMEN SE APROBÓ POR UNANIMIDAD

Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha recalcado que el dictamen del BCE sobre el impuesto a la banca fue adoptado por "unanimidad de todos" y añadido que ahí también hay representantes del "ala socialista".

Además, ha recordado que el PP ya apuntó que podría encarecer la financiación y reducir los préstamos que ahora ha detectado el Banco Central Europeo. A su entender, se hacen anuncios buscando "culpables" y se "olvidan de criterios técnicos".

Además, ha destacado que el BCE ha financiado "gran parte de la deuda que ha generado el Gobierno" de Sánchez y ahora critica su dictamen porque "no le gusta lo que dice", algo que, según ha dicho, han visto con la Airef, Funcas, en Banco de España o Fedea. "Ninguno de los órganos independientes que opina le gusta al presidente", se ha quejado.

Tras recomendar a Sánchez ser "más coherente", ha subrayado que el impuesto a la banca que plantea no es "sobre beneficios extraordinarios sino sobre la facturación, que no es lo mismo" porque "se pueden tener ventas y no tener beneficios".

"El presidente Sánchez debería plantearse que a lo mejor el coche que va en dirección contraria es el suyo, no todos los demás", ha reflexionado el dirigente 'popular' en una rueda de prensa en la sede del PP.