Fútbol/Liga Xavi: " Señalas el peor rival y es el que toca"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha lamentado la "mala suerte" de tener que medirse al Manchester United en el 'Playoff' de la Liga Europa, en un sorteo donde a su juicio y "de nuevo" el 'coco' fue emparejado con su equipo.

"En sorteos no estamos teniendo suerte, señalas el peor rival y es el que toca. A competir, es otro reto para nosotros y los jugadores estarán más motivados si cabe, ante el rival más fuerte. A competir, no queda otra", manifestó en rueda de prensa.

Xavi tiene claro que les ha tocado "el rival más difícil". "No sé si tendremos suerte o no pero sobre el papel es el rival más difícil que podía tocar. Nos tocará ir a competir a Mánchester, ante un rival histórico que ha crecido mucho con la llegada de Ten Hag. Están bien en el equipo y nos ha tocado el peor rival, de nuevo", reiteró.

Eso sí, se lo tomó con humor. "Mira como estoy, aquí estoy. Me lo tomo bien", aseguró entre risas. "A veces al jugar contra los mejores también das un plus y a lo mejor damos nuestra mejor versión aquí y en Old Trafford. Es un reto", aseveró.

"Tienen grandes jugadores. Destacaría al grupo, Ten Hag ha hecho buen trabajo desde que ha llegado a Mánchester. Es un gran equipo, no sólo por Cristiano u otros jugadores. Es un histórico y también tiene la necesidad de ganar", comentó sobre el Manchester United.

No quiso hablar de favoritismos ni de presión. "El favoritismo es para la prensa y las casas de apuestas. Intentaremos competir, es un gran rival, histórico, y no será fácil", apuntó. Y, preguntado por Cristiano Ronaldo, aseguró que todavía puede ser clave. "Ha marcado una época y puede marcar diferencias todavía", señaló.

"Siempre está la obligación (de ganar), pero para el rival también. Gusta mucho la obligación y el fracaso, os gusta mucho, pero nuestro trabajo es competir contra el United. Es un reto, el club nunca ha ganado antes la Liga Europa y vamos a por ello", concluyó el técnico blaugrana.