Villa, Capdevila, Arbeloa y Reina elogian el liderazgo de Luis Enrique y la unión de cara al Mundial de Catar

LAS ROZAS (MADRID), 7 (EUROPA PRESS)

"Tengo confianza siempre en la selección, incluso en los malos momentos, porque he nacido y crecido siendo su fan acérrimo y he tenido la suerte de vestir esta camiseta en muchos partidos y momentos importantes. Destaco el liderazgo de Luis Enrique y la juventud de los chicos, pero ya con una veteranía importante y no jugando a 'ratitos' como pueden ser Pedri o Gavi", expresó Villa durante una charla enmarcada en la celebración este lunes de los 'Premios Golsmedia FutbolFest 2022' en la Ciudad del Fútbol.

Además, el 'Guaje' cree que los jugadores' "han dado la cara en estos últimos años cuando han tenido momentos complicados como el último partido en Portugal y es muy importante en una competición como esta no venirse abajo porque un mal día te manda para casa". "Puede ser una de las candidatas, aunque hay mucho nivel y es complicado ganar un Mundial", afirmó.

Sobre la posible añoranza de un goleador en la 'Roja' como lo era él, el asturiano fue claro. "Es algo que te hace ilusión porque significa que algo habrás hecho bien, pero cometeríamos un gran error si intentamos clonar la selección de 2010. Son jugadores diferentes a los que tenemos que apoyar porque tenemos un 'equipazo' para hacer grandes cosas", apuntó el máximo goleador de la selección española.

Villa también rememoró el éxito de hace doce años, del que fueron "conscientes" por primera vez de su magnitud "al llegar a España" y ver el recibimiento. "Fue el momento en el que nos dimos cuenta de que habíamos hecho algo grande", reconoció.

"Cuando va pasando el tiempo te das cuenta de la dificultad que supone ganar un Mundial porque mientras estás en la vorágine de competir y ganar no te paras a pensar mucho qué puede ser si ganas o si no. Y luego lo importante que fue para todos, no sólo a nivel profesional sino en lo personal", añadió el exdelantero.

Por su parte, Joan Capdevila consideró que la selección "transmite ilusión". "Luis Enrique ha formado un gran grupo, que muchas veces no es tener a los mejores sino a los más adecuados y creo que tenemos los mejores y los adecuados", puntualizó el catalán.

"Maneja un abanico de 40 jugadores y todos están preparados y tienen ya el ritmo de las convivencias. Ojalá que podamos hacer otra gran gesta, creo que estamos entre las candidatas", añadió el exlateral, para el que "pasa el tiempo" y aún no se da "cuenta" de lo que consiguió en 2010. "Fuimos 23, pero para llegar allí hubo más jugadores a los que nos hemos dado el reconocimiento que se merecen porque trabajaron y no se metieron en la última lista como pudo ser Marcos (Senna)", agregó.

REINA: "ES UNA SELECCIÓN DE AUTOR"

Álvaro Arbeloa admitió que tiene "un buen pálpito" con el combinado nacional, del que resaltó que, como en su época, "tiene un líder en la figura del entrenador con el que se sienten reflejados y que les va a guiar y motivar como fue el caso de Luis Aragonés y luego con Vicente del Bosque".

"Hay un gran grupo con gente joven con mucha hambre, como pasaba en nuestro caso, y que está con ganas de poner esa segunda estrella en el pecho, que no es fácil porque hay grandes selecciones y futbolistas muy buenos, pero está dentro de las candidatas por calidad, fútbol y estilo, es una España muy reconocible", subrayó el exjugador del Real Madrid.

Finalmente, Pepe Reina, el único de los cuatro que sigue en activo, incidió en la importancia de un vestuario "unido y donde ningún ego está por encima del colectivo". "El ejemplo que pongo siempre es el de aquella selección, donde lo que más ha brillado es la faceta personal, las ganas de sumar y de estar en todo momento para ayudar. Creo que una de las claves del triunfo ha sido el nivel humano", confesó.

"Ojalá que la selección llegue lo más lejos posible. Es una selección de autor, que está responsabilizada e identificada con las ideas del míster. Ha pasado momentos duros, pero ha sacado a relucir ese compromiso y ha dado la cara por el seleccionador, como lo que pasaba con nosotros en la época de Luis Aragonés. Ojalá que disfrutemos de esta nueva generación", deseó el portero del Villarreal.

Preguntado por la prelista en la que hay una gran cantidad de guardametas que juegan en la Premier League, el madrileño tiró de ironía para decir como estará la selección inglesa que "no tienen a nadie para elegir". "La portería no va a ser un problema, va a ser el elegir a los tres de la lista porque los seis o siete que hay están a un grandísimo nivel", opinó.

Por otro lado, Arbeloa indicó que los campeones del mundo de 2010 tienen "un chat" telefónico "gracias a Pepe (Reina), que fue el creador" y que les sirve principalmente para "felicitar los cumpleaños y las navidades". "Seguimos manteniendo contacto y queda pendiente una comida que tendrá que organizar Pepe. Nos tenemos que volver a juntar porque hay ganas", manifestó.

Reina coincidió en que usan "en contadas ocasiones" ese chat, que ha servido por ejemplo para "enviar un abrazo cariñoso" a Gerard Piqué, miembro de aquella selección campeona del mundo, por su retirada deportiva. "Hay alguna broma de vez en cuando porque hay que mantener la llama viva. Nos tenemos que juntar porque es bonito", remarcó.