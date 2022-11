Daniele Finzi, director de 'Luzia', apoya la Ley de Bienestar Animal: "No tiene sentido tener un león en una jaula"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Daniele Finzi, director del espectáculo 'Luzia', el espectáculo del Circo del Sol que se estrena este martes 8 de noviembre en Madrid y permanecerá hasta el próximo 8 de enero, ha reconocido que la Ley de Bienestar Animal, que prohíbe los circos con animales salvajes, es un "adelanto" y ha asegurado que en ocasiones "hay imágenes muy dolorosas".

"Me parece muy lógico porque no tiene sentido tener un león en una jaula. Es una pena que se ponga una ley porque las cosas aún no están normalizadas en el buen sentido", ha afirmado, en declaraciones a Europa Press.

El espectáculo 'Luzia' se estrenó en abril de 2016 y es la 38ª producción del Circo del Sol, se preestreno el pasado 5 de noviembre en el Escenario Puerta del Ángel (Madrid) y hasta el momento, como ha declarado Finzi, ha tenido una gran acogida por parte del público por elementos tan novedosos como una lluvia que caerá sobre el escenario.

"'Luzia' es un espectáculo que cuenta el encanto y la magia de México, utilizando elementos como los colores. Este espectáculo es el resultado de combinar el agua y la luz, lo que permite hacer un viaje por los colores de dicho país", ha explicado el director.

LLOVER DENTRO DE UNA CARPA

El montaje supone el regreso del Circo del Sol a Madrid con su Gran Carpa Blanca, que no había vuelto a levantarse en la ciudad desde 2019, y lo hace con un "reto" como el de la lluvia. "Llover dentro de una carpa es algo muy novedoso y supone un reto para los acróbatas porque el suelo se vuelve muy difícil. Es un espectáculo profundamente de gran intimidad, donde podemos encontrar artistas con una calidad muy especial", ha señalado Finzi.

El director ha celebrado que 'Luzia' "agote todos los récords de venta", por lo que ha negado que el circo pierda afluencia de público. "Esta gira está funcionando muy bien, yo recomendaría al público comprar las entradas cuanto antes. Que funcione tan bien puede ser porque tenga el equilibrio entre el ensueño y un aspecto festivo", ha comentado.

Asimismo, Finzi ha lamentado que uno de los insultos más usados en España sea el de "payaso", lo que genera que no se valore a los artistas profesionales. "Hay gente que no tiene la más remota idea del trabajo que hay detrás del circo", ha asegurado, para después añadir que "hay otra gente que adora este mundo porque sabe que algo bueno le va a pasar si acude al circo".

ARTISTAS RUSOS Y UCRANIANOS EN LOS MONTAJES

El espectáculo 'Luzia' está formado por 48 artistas que se desplegarán sobre el escenario en las distintas funciones que harán hasta el 8 de enero de 2023. Un número que, según Finzi, es "muy importante", lo que deja entrever "la calidad de 'Luzia'".

A este número, hay que sumar el resto de técnicos que también forman parte del espectáculo, lo que lleva a crear "una valiosa multiculturalidad". "Cuando tantos países y culturas son representados y viajan juntos años, sirve para confirmar que es una prueba de convivencia muy interesante", ha apuntado.

En este sentido, pregunta por la presencia de rusos y ucranianos, Finzi ha puesto de ejemplo el último espectáculo del Circo del Sol, 'Corteo', donde artistas de ambas nacionalidades han viajado por muchos países europeos.

"Cuando estos artistas han trabajado juntos, se ha demostrado que el diálogo es posible. El circo es un lugar en el que se crean posibilidades de diálogos. La guerra algún día terminará pero ante todo somos seres humanos", ha sentenciado.