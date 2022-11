El presidente de Finlandia cree que Putin es responsable de crímenes de guerra en Ucrania

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

En una entrevista para la BBC, se ha mostrado en un primer momento esquivo a la pregunta de si Putin es un criminal de guerra. "El asunto se está investigando", ha respondido Niinisto quien tras recordarle el periodista los casos de Bucha y Mariúpol ha acabado afirmado que "así lo parece".

"Creo que todo hace parecer que él es el responsable de lo que pasó, de las acciones criminales", ha dicho Niinisto.

Por otro lado, ha declarado su apoyo a los intentos de otros líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, de lograr una desescalada a través del diálogo si eso trae consigo salvar vidas, aunque ha lamentado que por el momento no ve tal posibilidad que eso ocurra.

A Niinisto también ha hecho referencia acerca de la decisión de otros países, entre ellos Francia y Alemania, de no imponer sanciones a los turistas rusos, como sí están haciendo, por ejemplo, Finlandia, Polonia y los Estados del Báltico, afirmando que al no tener frontera común "es fácil hablar desde lejos".

En otro orden de cosas ajenas al conflicto con Ucrania, Niinisto también ha tenido ocasión de responder a una pregunta sobre la polémica que genero en Finlandia que se filtraran unos vídeos en los que se ve a la primera ministra, Sanna Marin, de fiesta con unos amigos.

Niinisto ha dicho que a pesar del alboroto que se generó alrededor de aquellas imágenes, no ha tenido ocasión de hablar con Marin de ese asunto y que considera que no han dañado su imagen. "Las encuestas de su popularidad no ha cambiado y no creo que haya dañado la reputación de Finlandia", ha zanjado.