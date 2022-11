Javier Aguirre: "Sé que el Atlético no va a regalar nada, mis jugadores están avisados"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Nunca es buen momento para recibir al Atlético de Madrid. Merece todos mis respetos, lo ha ganado todo con el 'Cholo'. Vendrán con todo, con ganas de cambiar la dinámica, sé que no van a regalar nada, mis jugadores están avisados", advirtió el técnico en la rueda de prensa previa al duelo que se disputará este miércoles (21.30 horas) en el Visit Mallorca Estadi.

Así, el mexicano, que entrenó al Atleti de 2006 a 2009, afirmó tener "buenas sensaciones" de cara al partido, porque el equipo se las "genera". "Llevan 6-7 partidos con confianza, se les ve en la cara. Estos dos días se ha reforzado el estado anímico por la victoria", comentó sobre el triunfo (0-2) frente al Villarreal.

"Somos un equipo sólido, hacemos nuestro trabajo desde el año pasado, porque había una sangría de goles muy importante. En las cinco grandes ligas, casi siempre, los líderes son los que menos goles reciben. Nuestra forma de defender quizá no es atractiva, pero funciona. Estoy contento con el trabajo defensivo de todos, y ahora lo estamos haciendo mejor con la pelota. Sí me gustaría llevar más goles", señaló, preguntado por la fase defensiva de su plantilla, que solo ha encajado 13 tantos.

El Mallorca encadena tres encuentros sin perder, una dinámica que le ha permitido coger aire e instalarse en la zona tranquila de la tabla, en gran parte por el acierto de Vedat Muriqi. El kosovar suma ya siete goles en once partidos, sin embargo, Aguirre recalcó que los únicos imprescindibles en el equipo son "el escudo y la afición". "Está cómodo y muy centrado. No hay 'Muriqidependencia', todos remamos al mismo sitio", agregó.

"No tengo miedo de que puedan fichar a Muriqi en invierno, tiene una cláusula de rescisión, supongo. Si se van futbolistas importantes, dejarían una economía sana en el club. Si hay tiempo de buscar alternativas...", expresó sobre una futura marcha del delantero en el mercado de enero, dado su gran rendimiento antes del parón por el Mundial.

Aguirre no podrá sentarse en el banquillo ante el Atlético tras su expulsión de dos partidos ante el Espanyol. El primero lo cumplió el pasado domingo contra el Villarreal. "Los técnicos tenemos muy poca participación durante el partido. Tienes cinco cambios, pero estar a los gritos... Hay partidos que no hablas y no pasa nada. Esté o no esté, es irrelevante, no afecta a los jugadores", manifestó, antes de confirmar que el equipo solo presenta las bajas de los sancionados Pablo Maffeo y Dani Rodríguez, aunque sí hay "fatiga".