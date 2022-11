Sergio González: "Queremos ser un nuevo accidente para el Real Madrid"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Vamos con la idea de ser un nuevo accidente en LaLiga del Real Madrid. Nosotros tenemos que ir a competir sabiendo que el Madrid va a ir a su máximo nivel con sus mejores futbolistas. Debemos ser un equipo juntito, que juegue más por fuera que por dentro, ser también atrevido para hacerles ir hacia atrás. Nos vamos a encontrar un Madrid herido, pero vamos con ganas de competir ante un rival muy bueno", declaró en rueda de prensa.

El técnico catalán espera ver "un equipo que compita muy bien" en el Santiago Bernabéu. "Un equipo fuerte, un equipo que en fase defensiva haya poca distancia entre líneas... Ojo con las transiciones, la velocidad de gente como Rodrygo o Vinícius te puede hacer daño. Debemos saber que tenemos que hacerle correr hacia atrás; necesitamos que tengan la sensación de que deben correr hacia atrás. A partir de ahí, debemos estar acertados", indicó.

"Estamos en el momento de reivindicarnos de verdad. La línea del Madrid es buena quitando el partido del Rayo. Nunca es buen momento para jugar en el Bernabéu y nos toca ahora. Creo que llegamos en buen momento para competir en un escenario tremendo", añadió.

Por último, valoró el estado de la cantera y su aportación al primer equipo. "El momento perfecto es cuando los canteranos llaman a tu puerta. He sido canterano, he entrenado al Espanyol B, he subido a jugadores al primer equipo entrenando al Espanyol. Subir a un canterano no es subirlo por subir. No nos gusta engatusar, si se sube es por rendimiento", manifestó.

"En plantilla somos muchos futbolistas, hasta en esta situación hemos dejado jugadores aptos fuera, y no es fácil. Siempre estamos pendientes del filial, entrenan con nosotros, nos encanta la cantera y ojalá podamos subir canteranos porque es un orgullo hacerlo", finalizó.