Carlo Ancelotti: "Parece que Vinicius es un provocador y es el que recibe más faltas y bofetadas"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Estoy de acuerdo, está pasando que parece que es un provocador y es el que recibe más faltas, más bofetadas, más empujones. Esta es la realidad y parece otra cosa. Hay que enseñar a todos, no hay que faltarle el respeto en lo futbolístico ni en lo personal, pero es algo que debe pasar con todos los jugadores. El 'fair play' es una parte importante del fútbol", aseveró Ancelotti en rueda de prensa.

De todos modos, no escondió que el brasileño debe "mejorar" en ciertas actitudes en el campo, pero que un jugador "entra en el campo para jugar al fútbol y no para provocar". "Él tiene que mejorar en este aspecto, es muy joven y lo va a mejorar porque ama el fútbol y lo intenta jugar de la mejor manera posible", apuntó.

"¿Tiene que aprender qué?", replicó preguntado por si le podía enseñar a controlar estos temas. "La provocación no es habitual, uno no puede enseñar a evitarla porque piensa que en el fútbol no la hay, no le puedo enseñar a Vinicius como no entrar en esto", añadió.

Además, confirmó que Karim Benzema se perderá también el partido ante el Cádiz, una nueva ausencia por unas pequeñas molestias y que al italiano no le ha molestado "nada". "El primer decepcionado es Karim porque llega como Balón de Oro al Mundial sin los minutos que necesita para tener una buena condición, es una tontería decir que se ha borrado", zanjó.

"No tiene un problema grave, no ha parado porque ha seguido entrenando individualmente, pero sus sensaciones no eran buenas para jugar un partido", añadió el de Reggiolo, que advirtió que el francés "nunca" ha temido perderse la cita de Catar. "Tuvo una lesión importante ante el Celtic y se recuperó, y las dos últimas molestias no son importantes, son pequeñas cosas", sentenció.

En este sentido, el entrenador madridista dejó claro que "en ningún momento" ha pensado que alguno de sus futbolistas ha pensado en reservarse por el Mundial porque cree "en su profesionalidad y seriedad". "Hasta que estén aquí lo van a dar todo. Veo que en el entrenamiento, que es muy competido y con partidos en campo reducido, donde las entradas son más frecuentes, quiten la pierna. Hace un mes el equipo estaba muy bien y el Mundial estaba muy cerca también", recalcó.

"JUGAR MUCHO SE NOTA CONTRA LOS QUE NO JUEGAN COMPETICIÓN EUROPEA"

Ancelotti se refirió también al actual estado de forma de su equipo. "La primera parte de la temporada ha sido bueno, a pesar del último periodo que no ha sido bueno y nos molesta, sobre todo los dos últimos partidos porque el de Leipzig no ha afectado para nada. No lo hemos hecho bien, pero el tramo ha sido muy bueno y hemos logrado objetivos como la Supercopa y el primer puesto en Champions", puntualizó.

"Podría ser mejor en la Liga, pero este equipo ha tenido algunas ausencias que nos han costado como la de Karim o la de Courtois. No estoy para buscar excusas porque el primer tramo ha sido como queríamos y el último queremos dejarlo atrás con el partido de este jueves", subrayó el italiano.

Este cree que el nivel "ha bajado porque ha bajado la intensidad por jugar muchos partidos". "Esto se nota contra equipos que no juegan en Europa y tienen menos partidos y pueden jugar a un nivel más alto, es algo bastante normal. La diferencia se nota menos cuando juegas contra los de competiciones europeas", aclaró el técnico.

Tampoco ve que haya sido clave el haber rotado poco. "La rotación es un aspecto importante, pero también hay que considerar la dinámica de los jugadores. Cómo voy a quitar a Rodrygo o Valverde cuando marcan todos los partidos, creo que hemos rotado bastante", detalló.

Sobre el actual momento de Aurelien Tchouameni, Ancelotti reconoció que "le ha faltado un poco de continuidad". "Ha tenido la lesión y le ha parado su buen momento. Tiene que aprender a mejorar posicionalmente, pero creo que hemos visto a un Tchouameni con Kroos y a otro sin Kross y no son parecidos. Puede que la presencia de Kroos le ayude en este sentido", confesó.

Finalmente, tuvo palabras de elogio para Marco Asensio. "Creo que ha sido el mejor en los últimos partidos, en términos de asistencia y trabajo. Ha tenido carácter fuerte en momentos de dificultad y creo que es un premio merecido lo que está haciendo en el campo", alabó.