Christian Bragarnik: "Debemos encontrar una identidad, debemos creer, volveremos a hacerlo todos juntos"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El propietario del Elche, Christian Bragarnik, pidió a su afición "unión" y "redoblar los esfuerzos" en animar al equipo con el que tendrán que buscar la permanencia en LaLiga Santander, para ayudar así a reconducir un mal inicio de temporada del cual se hizo responsable, al tiempo que recordó que el cuadro ilicitano ha salido de otras situaciones adversas.

"Miro para atrás y parece que hace tan poco tiempo todo era tan lindo viendo crecer nuestro club, el ascenso, las permanencias, jugando de igual a igual en cualquier campo de Primera División, concretando cada vez más obras y proyectos e ilusionándonos con vivir un Centenario inolvidable", dice este miércoles en una "carta a la afición", publicada en la web oficial del equipo.

Bragarnik recuerda que no hace mucho "eran todas palabras de aliento" y, de repente, "el éxito se volvió fracaso". "Los mismos jugadores que nos dieron esas dos hermosas permanencias hoy parecen una sombra de lo que fuimos. Hoy, en este otro día difícil de mi vida, aquí estoy haciéndome cargo de ser el máximo responsable de este momento que vive el club", apunta.

"De más está pedirles una disculpa por este doloroso momento deportivo que estamos viviendo. Escucho y leo que la planificación fue mala y que no invertimos el dinero, o que los fichajes no han estado a la altura y, seguramente, si vamos últimos en la clasificación y no hemos ganado ni un solo partido, muchas de mis decisiones han sido erróneas. Sepan que el margen para incorporar en este periodo podrá modificar algo, pero no más de un 20% de la plantilla que tenemos; será con ellos con quienes vamos a intentar salir adelante, a quienes debemos alentar para que podamos volver a ver a ese equipo que nos dio tantas alegrías", añade.

Además, el dirigente argentino explica que no aceptará que se pueda discutir la "buena fe y los valores" con los que toma decisiones. "Hoy pareciera que alguien que nació en la ciudad o viene hace más años al estadio tiene más derecho o valores que quien arriesgó junto a quienes me acompañan casi todo su patrimonio en un club que solo tenía deudas, a riesgo de perderlo todo, como así lo ha marcado su historia económica", recuerda.

"Soy quien le dedica su tiempo al club más que a su familia y quien tomó cada decisión, con errores y aciertos, pensando en dejar una huella en este hermoso club y ciudad como es Elche. Elche es una ciudad en la que no nací pero que aprendí a quererla tanto yo como mi familia. Sepan que a pesar del dolor que me toca pasar en este momento como a la mayoría de los aficionados, estoy más fuerte que nunca y seguiré intentando tomar las mejores decisiones", dice.

"Seguramente me podré volver a equivocar, pero siempre con la tranquilidad de pensar qué es lo mejor para nuestro querido club. Mirando atrás veo que pudimos sumar 3 temporadas más en Primera División de las 24 que lleva el club en sus 100 años de historia. Intentaremos y no bajaremos los brazos por sumar muchas más", insiste, antes de referirse al futuro inmediato.

Y es que el Elche prescindió el lunes de Jorge Almirón, después de cuatro partidos desde su llegada para sustituir a Francisco. "En los próximos días elegiremos al nuevo míster para intentar encontrar una identidad a partir de la cual podamos sentirnos orgullosos de lo que represente nuestro equipo en el campo de juego", explica.

"Más allá de ganar, creo que debemos encontrar una identidad y eso es lo que intentaremos junto a los jugadores que tantas alegrías nos dieron, todos los empleados que se dejan el alma y sufren el día a día, los aficionados y la prensa que son parte de esta gran familia cuyo objetivo es seguir buscando que el Elche Club de Fútbol sea cada vez más grande", añade.

"Tengo claro que la única posibilidad de no conseguir lo que todos deseamos es que se imponga la desunión de esta gran familia. Más allá de las broncas, las discusiones y la búsqueda natural de culpables por este presente deportivo, si estamos unidos nuestras chances de alcanzar la permanencia seguirán intactas. Les invito a redoblar los esfuerzos, a gastar aún más las palmas y la garganta, a gritar todo lo que podamos en las gradas. Vuestro aliento es la sangre de este club", insiste.

"Debemos creer porque ya nos hemos encontrado en situaciones similares anteriormente y lo hemos conseguido y no tengo dudas de que volveremos a hacerlo si estamos todos juntos, como una gran familia, unidos para celebrar el Centenario de este amado club en Primera División", termina.