Jagoba Arrasate: "La clave ha sido el 1-1, les dio mucha tranquilidad"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"El 1-1 ha sido seguramente la clave porque ese gol les ha dado mucha tranquilidad y no ha tenido que ir a buscar el empate y descuidarse mucho. Han hecho un buen trabajo con 10 y a nosotros nos faltaba presencia en el área, he hecho los cambios para eso, pero el gol lo han hecho ellos y no nosotros", expresó Arrasate en rueda de prensa.

El guipuzcoano confesó que la derrota era "un disgusto terrible". "Estamos muy jodidos, se nos había puesto la cara, aunque sabes que en una individualidad te pueden ganar. Quizá nos ha faltado algo de determinación para ser más certeros, no supimos si ir a por el segundo o defender el resultado. El 1-1 trastoca los planes, hemos hecho un buen esfuerzo y tuvimos el partido de cara, pero no ha podido ser", subrayó.

"Contento no me voy, estoy que no me aguanto porque pocas veces vamos a tener una oportunidad así. También estoy triste porque la afición hoy se merecía un alegría que no ha tenido. En frío le daremos valor, pero ahora estamos cabreados, todos los 'rojillos' estamos un poco de bajón", añadió Arrasate.

El técnico del conjunto navarro reconoció que cuando se quedó su rival con uno menos no tenía claro si "seguir igual". "Ellos estuvieron bien plantados y alguno puede pensar que con 1-0 y ante 10 que hayamos tenido miedo, no sé. En los goles y con balón podíamos haber hecho más, más que miedo creo que nos ha faltado más determinación", recalcó, admitiendo que hicieron "un esfuerzo muy grande en la primera parte" y que eso les pudo pasar factura para "poner ese campo cuesta abajo" donde mejor se manejan.