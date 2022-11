¿Es verdad que la vasectomía está relacionada con el cáncer?

El próximo 19 de noviembre se conmemora el Día mundial de la Vasectomía, método anticonceptivo enfocado por completo en hombres que consideren que su familia está completa y no desean tener más hijos, con la ventaja de que esta intervención médica es ambulatoria y salen por su propio pie el mismo día.

Por este hecho, las instituciones públicas de salud ofrecen este servicio de manera gratuita a los hombres que decidan hacerse esta operación que no afecta su desempeño sexual, solo elimina la posibilidad de embarazar a su pareja.

De acuerdo con la fundación Marie Stopes, la edad promedio de los hombres que se han realizado la vasectomía con ellos es de 37 años, los habitantes de la Ciudad de México y Estado de México son quienes más recurren a ellos, con 66 y 26%, respectivamente, el restante 8% son de otras entidades.

El doctor Miguel Jasso, vasectomista de esa organización, explicó que el procedimiento consiste primero en una valoración médica, localización de los conductos seminales, se coloca anestesia en la zona, se procede a la intervención, que puede ser sin bisturí, se anudan en ambos extremos los conductos y se cortan.

La incisión es pequeña y no requiere de sutura, además de que no afecta las erecciones ni las eyaculaciones, tampoco interfiere en nada el proceso de orinar y no hay ninguna evidencia científica que relacione este proceso con diversos padecimientos de cáncer.

Vasectomía: cómo funciona este método anticonceptivo Foto: Marie Stopes

El tiempo de la intervención es de 20 a 40 minutos y en siete días se puede retomar la actividad sexual sin ningún inconveniente, mientras que para las actividades deportivas debe esperarse un mes, luego de 25 eyaculaciones o tres meses se debe hacer un estudio de conteo de espermatozoides para verificar que ya no hay presencia de ellos.

¿Sabes cómo se lleva a cabo?

La vasectomía es un método anticonceptivo definitivo, aunque hay un proceso para revertir esto, es demasiado costoso y tienen poca efectividad, una vez que se realiza es necesario usar un anticonceptivo adicional por al menos tres meses.

En los testículos es donde se originan los espermatozoides, los conductos deferentes son los que los llevan a la vesícula seminal, en ese órgano se produce el semen, por lo que éste y los espermatozoides son cosas completamente diferentes, finalmente son expulsados por la uretra, al igual que la orina.

En la vasectomía se cortan los conductos, que son el vehículo de los espermatozoides, por lo que en las eyaculaciones ya no habrá presencia de ellos y no se podrá embarazar a las mujeres, pero sin que afecte este proceso ni las erecciones

Los espermatozoides que se quedan en el cuerpo, como toda célula, mueren y funcionan de alimento para las nueva células.

