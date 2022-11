Boric tilda de "terrorista" la violencia registrada en La Araucanía al inicio de su gira por el sur del país

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El mandatario, que ha asegurado que estos delitos serán "perseguidos con todo el peso de la ley", ha calificado a los perpetradores de "cobardes" y ha prometido la creación de centros para atender a las víctimas de la violencia en las zonas rurales.

Boric ha abordado el asunto tras mantener una reunión con las autoridades de la ciudad de Temuco después de reunirse, además, con el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, según informaciones del portal de noticias Emol.

Así, ha destacado que su intención es comunicar cambios y medidas y ha reconocido que el Gobierno "no ha sido capaz de encontrar un camino para la paz". En este sentido, ha incidido en que "las personas tras los atentados no lograrán intimidar ni al Gobierno ni a la gente" de la región.

"Están muy equivocados, son unos cobardes. Son unos cobardes y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley", ha subrayado antes de puntualizar que dichos actos se asemejan "a los del régimen nazi o una dictadura militar". "¿Saben a lo que me recuerda la quema de la escuela y de la iglesia que vimos hoy? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas. Me recuerda cuando en septiembre de 1973 la dictadura quemaba libros en la Plaza San Borja", ha dicho.

Boric ha afirmado , además, que "esa gente va a ser perseguida", al tiempo que ha asegurado que saldrán victoriosos porque "la gran mayoría de quienes habitan en La Araucanía y la inmensa y abrumadora mayoría del pueblo mapuche quiere la paz y con ellos vamos a dialogar".

Sin embargo, ha declarado que la ley antiterrorista "no es la herramienta adecuada para enfrentarse a estas situaciones" y ha admitido que ha traído "pésimos resultados para las víctimas y el Estado".

"Lo que nosotros estamos haciendo es modificar cuerpos legales, en particular la ley contra el crimen organizado, otorgando mayores facultades a Carabineros, pero que no les quepa (...) que es algo que vamos a perseguir con todas las herramientas efectivas que nos da la ley", ha zanjado.