Diputación celebra el Foro Huelva Business Market con el objetivo de captar inversión para nuevos proyectos

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, esta iniciativa del Servicio de Innovación Económica y Social en colaboración con la Red Business Market, tiene como objetivo "fundamental" contribuir al fomento de la cultura emprendedora y el desarrollo de startups en el territorio, creando una red de emprendedores y "facilitando la conexión con entidades inversoras".

Más de 30 reuniones directas 'be to be' programadas, más de 120 participantes, más de 20 ponentes y 14 fondos de inversión se concentrarán en este evento, que ha inaugurado la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón junto al CEO de Red Business Market, Josu Gómez Barrutia, entidad organizadora de estos foros.

Limón ha explicado que 'Huelva Business Market' es una iniciativa que tiene como objetivo "buscar el potencial y desarrollo de la provincia mediante la captación de inversión para nuevos proyectos empresariales, favoreciendo así la fijación del talento, la atracción del mismo y el crecimiento del tejido económico local y territorial para luchar contra el reto demográfico, que es uno de nuestras líneas estratégicas de gobierno".

Limón ha incidido en que este foro es "una oportunidad para que de aquí salgan numerosas ideas para desarrollar en la provincia y proyectos interesantes para el desarrollo económico y empresarial que se necesita en Huelva", que "se presenta como un territorio ideal para el desarrollo empresarial y la innovación, sirviendo de nexo de unión entre Andalucía Occidental e Iberoamérica".

Por su parte, Josu Gómez Barrutia, ha señalado que Red Business Market pretende impulsar a través de esta iniciativa, la apertura de conexiones para la atracción y posicionamiento de sus socios territoriales, "dando facilidades en el acceso a financiación y mejorando sus condiciones para el emprendimiento y la puesta en marcha de nuevos modelos de negocio".

Asimismo, ha agradecido "la apuesta" de la Diputación "por el emprendimiento, la innovación y el desarrollo en esta iniciativa para la atracción de oportunidades de inversión y desarrollo empresarial como elemento tractor".

En el programa de 'Huelva Business Market', a través de diferentes formatos como mesas redondas, conversatorios, café networking, presentaciones y rondas de negocios, destacados expertos analizarán cuestiones de "máxima importancia" para el emprendimiento.

Así, hablamos de cuestiones tales como las 'Claves para la inversión en el ecosistema startup; 'Sectores Emergentes, Oportunidades de Inversión y Tendencias'; 'Inversión Privada, Financiamiento para procesos empresariales, Relevo Generacional y Procesos de Innovación Abierta'; 'Tecnología, Sostenibilidad y AgroTech: Sectores y Oportunidades de Inversión' y 'Desarrollo Industrial y Logístico: Claves para la dinamización y atracción empresarial en los territorios'.

La creación y celebración de este foro tendrá su proyección en el futuro con otras acciones para seguir generando oportunidades directas en el tejido productivo de la provincia, entrando en colaboración con una red que cuenta con sede en 20 ciudades y territorios de España, Andorra y América Latina, siendo la provincia de Huelva el nexo de conexión con esta red en Andalucía Occidental.

FIRMAS PARTICIPANTES

Entre las firmas que estarán presentes en Huelva Business Market destacan algunas de las principales referentes del ecosistema inversor nacional como son: Cupido Capital; Axon Partners Group; Big Ban Inversores; Eoniq; Invventuur; 15k Angels; Zubi Labs; Della Capital; Área Financiera; European Ventures; Plug And Play Ventures; Alastria: Fundación Finnova; Be Token Capital.