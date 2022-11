El Likud de Netanyahu dice que trabajará para formar "lo más rápidamente posible" el nuevo Gobierno de Israel

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Likud del ex primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha asegurado que trabajará para formar "lo más rápidamente posible" el nuevo Gobierno de Israel, tras la victoria del bloque que encabeza en las elecciones legislativas anticipadas celebradas el 1 de noviembre.

"Haremos un esfuerzo para formar Gobierno lo más rápidamente posible", ha dicho Yariv Levin, un alto cargo del partido, después de que el presidente israelí, Isaac Herzog, recibiera el miércoles los resultados oficiales e iniciara el proceso de consultas con las formaciones políticas.

Levin, un asesor de Netanyahu y jefe de la delegación del Likud en las conversaciones, ha destacado que el partido "está a favor del diálogo" y ha matizado que "diálogo no es una palabra para blanquear la parálisis", tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

En esta línea, Eli Cohen, parte de la delegación del Likud, ha hecho hincapié en que el nuevo Ejecutivo será formado "en las próximas semanas". Netanyahu no acudió a las consultas oficiales con Herzog, quien prometió entregar el domingo, como tarde, el mandato para la formación del Gobierno.

El propio Herzog afirmó el miércoles que "todo el mundo" está preocupado por el posible papel en el Ejecutivo del parlamentario ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien ha pedido ser puesto al frente del Ministerio de Seguridad Pública en el marco de su apoyo al Likud.

Herzog, cuyas palabras fueron captadas por un micrófono abierto durante una reunión, dijo que "hay un asunto del que no quiere hablar porque no quiere avergonzar a nadie". "Van a tener un problema con el Monte del Templo", afirmó, usando el nombre que dan los judíos a la Explanada de las Mezquitas.

En este sentido, resaltó en referencia a Ben Gvir que el Likud "tiene un socio que genera ansiedad a todo el mundo". "También se lo he dicho a él, entre nosotros. No es algo para ser publicado. No quiero causar un problema, pero creo que ustedes tienen una responsabilidad", zanjó.

Ben Gvir, líder del extremista Otzma Yehudi, ha sido acusado en el pasado de incitar a la violencia y azuzar las tensiones con los palestinos. El parlamentario ha realizado numerosas visitas a la Explanada de las Mezquitas y apoya que los judíos puedan rezar en el lugar, algo prohibido en estos momentos.

En caso de ser nombrad ministro de Seguridad Pública, Ben Gvir estaría al frente de las operaciones de seguridad en la Explanada de las Mezquitas, situada en la Ciudad Vieja de Jerusalén y epicentro de las tensiones de los últimos meses entre israelíes y palestinos, que protestan contra violaciones del 'statu quo' en el lugar.

El bloque encabezado por el Likud, que cuenta con el apoyo de partidos ultraortodoxos y ultraderechistas, cuenta con 64 de los 120 escaños de la Knesset, por lo que Netanyahu tiene el camino abierto para volver al cargo menos de dos años después de su derrota electoral.

Por su parte, el actual primer ministro, Yair Lapid, podría recibir el apoyo del líder laborista, Meirav Michaeli, si bien otros de sus socios, como Unión Nacional y Yisrael Beitenu, así como los partidos árabes Raam y Hadash-Taal no recomendarían a ningún candidato.