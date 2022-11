Javier Aguirre: "Estamos en buena dinámica, pero no nos vendrá mal el parón"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"No estaba nervioso. No te puedes alterar ahí, estás en una pecera solo, no tienes el ruido y movimiento de cerca. La vida está abajo. El gol pronto da más tranquilidad. Es donde mejor se ve, donde puedes analizar bien, pero no me gusta estar ahí", dijo.

El técnico mexicano explicó su posición en el palco, tras cumplir un nuevo encuentro de sanción, en una rueda de prensa en la que valoró la cosecha de su equipo en un calendario adverso, con victorias sobre Valencia, Villarreal y Atlético. "Ves el calendario de antes del parón y no era para sacar 10 de 12 puntos, no lo imaginaba. No hacemos cuentas pero en el papel no era el mejor escenario", apuntó.

Además, Aguirre fue preguntado por el parón por el Mundial que empieza el 20 de noviembre, en plena racha de su equipo. "Nos vamos contentos. Estamos en buena dinámica, pero hay jugadores cogidos por alfileres, no nos vendrá mal el parón", afirmó.

Por otro lado, el técnico de los baleares fue preguntado por las claves de su equipo. "Hay jugadores que están en un muy buen momento, Rajkovic, Muriqi, mucho trabajo sin balón, con la pelota hemos mejorado. Cada vez hay menos errores técnicos", apuntó, antes de referirse al triunfo sobre el Atlético.

"Los momentos, el momento del gol es importante, decanta la balanza y nos pone más cómodos y al rival le entran las prisas, y la clave también la mano de Rajkovic", terminó, temiendo una lesión de Baba y adelantando la que tiene Maffeo.