La filmoteca proyecta este viernes dos películas de la Muestra Internacional de Cine Realizado por Mujeres

ZARAGOZA, 10 (EUROPA PRESS)

La proyección será este viernes a partir de las 20.30 horas y comenzará con el título "My grandmother is an egg", de Wu-Ching Chang, realizada en 2021 y que es una cinta de animación de 9 minutos. Dará paso al documental, "Lo que se hereda", de Victoria Linares Villegas, realizado en 2022 y de 84 minutos de duración.

En el trabajo de la taiwanesa "My grandmother is an egg", mediante diferentes técnicas de animación, incluida la pintura con yema de huevo la realizadora Wu-Chin Chang crea un emotivo homenaje a su abuela, quien fue una 'T'ung-yang-hsi', siendo una niña pequeña fué vendida a otra familia y criada como su futura nuera.

Nacido en Taiwán, Wu-Ching Chang es directora de animación, ilustradora y artista conceptual. Ha obtenido el Master de Animación en Royal College of Art en el Reino Unido y BFA en New Media Arte en la Universidad Nacional de las Artes de Taipei en Taiwán.

Es la fundadora de Aco Creative Ltd, ha trabajado en animación comercial e independiente, ilustración, y concept artist de videojuegos desde 2014, en proyectos Edition Pocket XV Fantasy Final.

Crea cortometrajes animados explorando experiencias personales y problemas femeninos y sus películas, a menudo, se basan en el contexto cultural mediante la realización de entrevistas e investigación. Excepto por la animación 2D con textura pintada a mano, sus películas contienen múltiples prácticas experimentales, como animar con huevos.

"My Grandmother Is an Egg" ha ganado la Mención Especial del Jurado en Women Make Waves Film Festival, y ha sido seleccionado oficialmente en Hot Docs Canadian International Documentary Festival, Animafest Zagreb, Festival Internacional de Cortometrajes Flickerfest, Cine de Atlanta Festival, Festival Internacional de Cine de San Francisco e Internacional de Cine de Guanajuato Festival, entre otros. Su película 'Bird' ha ganado el premio Hand-Painted Animated Shorts Award en Palm Springs.

DOCUMENTAL

"Lo Que Se Hereda" retrata la búsqueda del cineasta dominicano olvidado, Oscar Torres, quien fue políticamente activo durante la dictadura. Este conocimiento lleva a la cineasta por un camino de auto-cuestionamiento y descubrimiento lúdico, mediante reconstrucciones de la memoria familiar, el clima político de aquel entonces y las reinterpretaciones de los guiones sin filmar de Oscar actuados por su familia.

Victoria Linares Villegas es una cineasta queer radicada en República Dominicana. Su obra se ha proyectado en los festivales de Nueva Orleans, Atlanta, Shorts México y AMOR. "My Mother Resents Me" ha ganado una Mención Honorífica en el Festival de Cine Underground de Milwaukee y el Premio del Jurado en Bushwick.

Su película "It Runs in the Family" ha ganado premios en True/False, BFI Flare, BAFICI 2022 y Fine Arts RD, ha informado la filmoteca de Zaragoza en una nota de prensa.