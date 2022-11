PolíticaConfidencial INE busca diálogo con Palacio Nacional

LORENZO CÓRDOVA ha buscado reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto ha ocurrido varias veces, antes de que desde Palacio Nacional se enderezaran todas las baterías en contra del INE, en aras de lograr una reforma electoral. ¿Se han sentado ambos personajes? Porque vaya que antes de asumir la presidencia ambos podían hablar, solo que el talante de López Obrador no es precisamente sentarse a hablar con quienes piensan distinto a él…

ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ (Morena) subió a tribuna para ir en contra de la oposición. “Calderón, por qué no usó condón” y luego con voz infantil coreó “el INE no se toca, el INE no se toca”. Hace unos días se documentó cómo el Congreso, Cámara de Diputados y Senado, se ha ido convirtiendo cada vez más en un circo. Y pues para muestra basta un diputado.

ROSARIO PIEDRA sintió la pedrada. Resulta que Jorge Saavedra, consejero de la CNDH, subió un chistoso video a Twitter en donde escribió que un panda rojo está “tratando de asustar a la Piedra y la Piedra no reacciona”. Y ni tarda ni perezosa la CNDH, mediante oficio, le pidió explicaciones a Saavedra de sus razones para subir semejante tuit. ¿Estuvo dura la pedrada?

LAYDA SANSORES atropella y sale impune. Quizá es porque a la gobernadora de Campeche su barrio la respalda, aunque su barrio, pues es Palacio Nacional. Pero desde el PRI le mandaron una señal, de parte de Rubén Moreira: “El senador Ricardo Monreal es un político avezado y él sabrá cuál camino tomar; y cuando llegué acá (una eventual solicitud de desafuero) seguramente va a encontrar en nosotros una buena acogida”. ¿Hasta cuándo le va a durar la buena estrella a Layda? Quizá la respuesta sea “lo que diga mi dedito”…