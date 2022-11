Tenis.-Nuria Párrizas no puede con Heather Watson y España empieza a remolque ante Gran Bretaña en la BJKC

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Tras imponerse por un claro 3-0 a Kazajistán en su debut en las Finales de la competición, España necesita sólo ganar un punto ante las anfitrionas para meterse entre las cuatro mejores y citarse con Australia el sábado, pero las cosas no comenzaron bien para el combinado que dirige Anabel Medina.

Nuria Párrizas, que este miércoles sumó un punto vital ante Yulia Puntintseva, no pudo rayar a su mejor nivel ante una Heather Watson, a la que había derrotado este año en la pista dura de Monterrey (México), pero más fresca por no haber jugado el martes ante las kazajas.

La británica, con el apoyo de la grada del Emirates Arena, no dio opciones a la andaluza, demasiado errática (21 errores no forzados) y que no pudo contrarrestar el gran nivel ofrecido por su rival, que se hizo con los primeros siete juegos del partido.

La española acusó el golpe y pese a que pudo reaccionar y animarse co sus primeros juegos, no encontró la forma de inquietar al resto desde que desperdiciase cuatro bolas de rotura al inicio del choque. Watson se mantuvo muy firme y con 2-2 se hizo con los últimos cuatro juegos para dar vida a su equipo, que necesita ganar todos los partidos para clasificarse. Ahora, Paula Badosa intentará evitarlo ante Harriet Dart para que no tenga que decidir el doble.