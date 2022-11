Tenis/BJKC.- Badosa y Párrizas pierden sus individuales y España se jugará las semifinales de la BJKC en el dobles

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Tras imponerse por un claro 3-0 a Kazajistán en su debut en las Finales de la competición, España necesita sólo ganar un punto ante las anfitrionas para meterse entre las cuatro mejores y citarse con Australia el sábado, pero las cosas no han comenzado nada bien para el combinado que dirige Anabel Medina, desarbolado en los dos primeros partidos y que ahora se encomendará a la pareja formada por Aliona Bolsova y Rebeka Masarova.

Nuria Párrizas, que este miércoles sumó un punto vital ante Yulia Puntintseva, no pudo rayar a su mejor nivel ante una Heather Watson y cayó con claridad por 6-0, 6-2, mientras que Paula Badosa tampoco pudo dominar nunca a Harriet Dart, cediendo por 6-3, 6-4.

La granadina se medía a una rival a la que había derrotado este año en la pista dura de Monterrey (México), pero más fresca por no haber jugado el martes ante las kazajas. La británica, con el apoyo de la grada del Emirates Arena, no dio opciones a la andaluza, demasiado errática (21 errores no forzados) y que no pudo contrarrestar el gran nivel ofrecido por su rival, que se hizo con los primeros siete juegos del partido.

La española acusó el golpe y pese a que pudo reaccionar y animarse co sus primeros juegos, no encontró la forma de inquietar al resto desde que desperdiciase cuatro bolas de rotura al inicio del choque. Watson se mantuvo muy firme y con 2-2 se hizo con los últimos cuatro juegos para dar vida a su equipo que necesita ganar todos los puntos para pasar.

Y lo que parecía algo complicado está ahora más cerca para las británicas tras llevarse también el segundo punto, con el añadido moral de haberlo hecho ante la número uno española, una Paula Badosa atenazada por las dudas que ha arrastrado esta campaña ante una Harriet Dart igual de inspirada que su compañera.

La jugadora catalana nunca pudo dominar a su rival y tampoco fue capaz de aprovechar sus opciones en un encuentro donde el ritmo lo llevó casi siempre la tenista británica, afianzada por romper el primer saque de la 13 del mundo. Dart no desperdició esa ventaja y un segundo 'break' le dio más aire para cerrar el primer parcial pese a entregar un servicio por el camino.

Badosa intentó mejorar, pero continuó siendo víctima de su exceso de agresividad sobre todo al resto, mientras que el servicio, una de sus armas, no terminó de funcionarle. Por ello, no pudo lograr una rotura que podría haber sido clave pese a tener opciones en un par de juegos.

La británica logró salvar los momentos más complicados y se plantó con 5-4 arriba. La española no pudo aguantar la presión de ese servicio y estrelló una pelota en la red para entregar el servicio y el partido de una eliminatoria donde el doble decidirá el país semifinalista.