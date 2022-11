YPF obtuvo un beneficio de 1.724 millones de euros hasta septiembre, frente a las pérdidas anteriores

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Por su parte, el resultado operativo fue de 1.930 millones de dólares (1.906 millones de euros), lo que supone un 136,6% en comparación con los nueve primeros meses de 2021.

Mientras, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó hasta los 4.114 millones de dólares (4.130 millones de euros), un 29,2% más que en el mismo período del año anterior.

Las inversiones del trimestre continuaron creciendo y acumularon casi 2.900 millones de dólares (2.911 millones de euros) en los primeros nueve meses del año, un 60% superiores respecto al mismo período de 2021.

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

La producción total de hidrocarburos acumulada a septiembre sumó 505.000 barriles equivalentes por día, representando un incremento del 9% interanual. En concreto, la producción de crudo creció un 7% y la de gas se incrementó un 9%, ambas respecto al 2021.

La actividad no convencional continúa siendo el principal eje de crecimiento de la compañía, que representa el 41% de la producción total de YPF. La producción de crudo no convencional mostró un crecimiento cercano al 50%, mientras que la de gas no convencional aumentó más de un 20% cuando se las compara con el mismo trimestre del año anterior.

EL BENEFICIO DEL TERCER TRIMESTRE AUMENTÓ UN 168%

En el tercer trimestre, el beneficio neto ha sido de 678 millones de dólares (668 millones de euros), lo que supone un incremento del 186% respecto al mismo período del año anterior, pero una caída del 15% desde el segundo trimestre del año.

En lo que se refiere al Ebitda, este fue de 1.533 millones de dólares (1.539 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supone el segundo trimestre consecutivo en el que se superan los 1.500 millones de dólares.

En materia financiera, el flujo de caja libre fue positivo por décimo trimestre consecutivo en 262 millones de dólares (262,9 millones de euros), acumulando en los primeros nueve meses del año un flujo neto positivo de casi 1.000 millones de dólares (995 millones de euros).

Según ha explicado la petrolera, este dato ha permitido disminuir una vez más la deuda neta de la compañía a un nivel de 5.655 millones de dólares (5.617 millones de euros).