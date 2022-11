Beret se desahoga en su nuevo álbum, 'Resiliencia': "Hay que normalizar la muerte y hablar de nuestras debilidades"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Francisco Javier Álvarez Beret (Sevilla, 1996) se desahoga y explora en el nuevo álbum que publica este viernes, 'Resiliencia' (Warner Music), un trabajo "puro, real y sobre todo humano" en el que reflexiona sobre el amor propio, el desamor y, especialmente, sobre la muerte, pues incluye la que considera la "canción más real" que ha hecho hasta ahora, 'Tata', dedicada su hermana fallecida a principios de este año.

"Hay que normalizar la muerte, hablar más de ella, hablar de nuestras debilidades y miedos", insta Beret en una entrevista concedida a Europa Press, en la que también pide "no dramatizar cuando se muere alguien" aunque sea una "tragedia".

En su caso, la pérdida la pudo enfrentar al principio empezando a componer 'Tata' justo el día en el que todo ocurrió. "Necesitaba verbalizar mis emociones", recuerda, para relatar que no pudo finalmente acabar la pieza aquel día, tras el que llegaron realmente los peores momentos: "Lo pase peor cuando me quede solo en casa. Coges el móvil para llamarla y dices: '¡Hostia!'".

Pudo acabar la canción una vez pasado mucho tiempo, motivo también por el que el disco se publica más tarde de lo previsto. No podía no incluirla en su nuevo trabajo, cuyo proceso de creación ha durado tres años e incluye canciones que empezó a componer durante la pandemia.

En 'Resiliencia', el sevillano explora nuevos sonidos, desde lo urbano hasta la balada, "con muchas formas" --incluyendo el autotune, una herramienta que defiende--, y canta también sobre desamor desde el punto de vista de "quererse y estar uno bien antes de estar con otra persona".

La mayoría de la quincena de canciones que forman parte de este álbum, muchas de ellas ya publicadas, están basadas en historias o cosas concretas, en las que el artista encuentra con facilidad la inspiración. Alejado de crisis creativas, destaca que el único momento en el que no ha compuesto ha sido porque no tenían ganas: "La música es muy bonita, pero mi vida entera no puede ser la música".

VE LAS REDES SOCIALES COMO UN "ASCO"

Desde que saltase a la fama y la industria musical con Youtube como puerta de entrada, Beret ha aprendido mucho de lo bueno y lo malo de ser un personaje público. Entre lo malo, está el odio recibido por redes sociales y que muchos artistas denuncian.

"A día de hoy muchos artistas no tienen el derecho de protestar porque parece que si se meten con ellos y encima protestan, reciben el doble", advierte el sevillano, quien sentencia que las redes son un "asco".

Asimismo, afea la "poca empatía" y "doble moral" de la gente que se dedica a lanzar 'hate' contra personas especialmente a través de Twitter: "Un día apoyan una campaña contra el bullying y al siguiente revientan a un tío famoso".

Por otro lado, critica que también se espere de los artistas, y especialmente de los cantantes que respondan "perfectamente a todo, vistan bien y sean ingeniosos". "Tú te vas a comprar un cuadro, por ejemplo, y no sabes ni quién es el artista, y te da igual que esa persona sea como sea, pero los cantantes tenemos que ser perfectos en todo", dice.

En este sentido, defiende separar la obra del artista, se queda con la obra y rechaza el debate sobre estas cuestiones, lo que, a su juicio, "no tiene sentido".

Beret incide, en esta línea, en que no es obligación de los artistas denunciar determinados temas o tener un discurso sobre causa sociales, y defiende que ello tiene que salir de dentro. Ese es su caso, al hablar sobre salud mental, un tema con el que se ha involucrado en su discurso porque le afecta y le preocupa.

Hace un tiempo contaba que la ansiedad le dejaba a veces presentarse a un escenario frente a miles de personas pero no acudir tranquilo a una panadería. Ahora, tiene la situación más controlada, asegura.

TERAPIA PARA GESTIONAR LA ANSIEDAD

"Ahora tengo herramientas gracias a la terapia, pero la ansiedad depende de épocas", advierte, si bien su balance es "más positivo que negativo" en su situación actual y porque siente que está triunfando en lo personal, que le importa mucho más que lo profesional.

No obstante, la ansiedad también asoma, de alguna forma, ahora que lanza su álbum. Está nervioso por todos los "eventos bonitos" que se llevarán a cabo con esta publicación, firmas de discos, encuentros y el inicio de una gira que empezará por América Latina en febrero.

Con 'Resiliencia', su segundo álbum con Warner tras 'Prisma' (2019), se pone nuevamente aprueba y espera que le sirva para seguir "expandiendo su música por más países" y llegar a "sitios más grandes" fuera de España.