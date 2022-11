Fuente AP: Suárez y Padres pactan por 5 años y 46 millones

SAN DIEGO (AP) — El relevista Robert Suárez llegó el jueves a un acuerdo para seguir con los Padres de San Diego mediante un contrato por cinco años y 46 millones de dólares, de acuerdo con una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el convenio no se ha formalizado y depende todavía de un examen físico. Suárez puede rescindir el convenio después de tres años.

Suárez, novato venezolano de 31 años, estaba teniendo una postemporada tremenda hasta que permitió un jonrón de dos carreras de Bryce Harper, que significó la ventaja sin outs en la octava entrada en el quinto juego de la Serie Campeonato de la Liga Nacional.

Los Filis de Filadelfia se impusieron y avanzaron a la Serie Mundial.

Surgieron algunas críticas contra el manager Bob Melvin por permitir que Suárez enfrentara a Harper, en vez de recurrir al zurdo Josh Hader. Melvin dijo que Hader no estaba listo cuando Harper llegó a la caja de bateo. Añadió que quería cubrir los últimos tres capítulos con Suárez y Hader, los dos mejores relevistas de San Diego.

El piloto explicó que quería que Suárez sacara dos outs de la octava entrada y Hader consiguiera los cuatro siguientes.

Filadelfia triunfó por 4-3.

Representado por la firma Amuse Sports, Suárez devengará salarios de 10 millones en cada uno de los primeros tres años del contrato y de ocho millones en los últimos dos.

Además, puede obtener tres millones de dólares por temporada si finaliza cierto número de juegos. Esos incentivos se cubrirán si Hader no se queda una vez que expire su contrato, al concluir la próxima campaña, y si Suárez se convierte en el taponero.

Suárez lució particularmente en la serie divisional de la Liga Nacional ante los Dodgers de Los Ángeles. Lanzó cuatro episodios en blanco a lo largo de tres apariciones.

Trabajó un par de entradas en una victoria sobre los Mets de Nueva York, en la serie de comodines.

En la temporada regular, tuvo un récord de 5-1 con una efectividad de 2.27 en 45 apariciones.