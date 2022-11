Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "El tiempo dirá si es la mejor selección"

LAS ROZAS (MADRID), 11 (EUROPA PRESS)

"Estamos con muchas ganas de representar a nuestro país, de iniciar una competición de este nivel y esperando que todo salga de la mejor manera posible. Me ha quedado una lista 'macanuda', que diría alguno", aseguró el seleccionador en rueda de prensa tras desvelar la convocatoria. "El tiempo dirá si es la mejor selección, pero en términos de convencimiento y de lo que consideramos importante llegamos de la mejor manera y cumpliendo con las expectativas. Ahora toca disfrutar del viaje de fin de curso", subrayó.

Además, admitió que "la sensación de plenitud y satisfacción para afrontar este Mundial con los 26 jugadores elegidos es total y máxima". "El Mundial llega en nuestro mejor momento. Desde mi segunda incorporación a la selección hace tres años hemos conseguido crear más que una selección, diría un equipo", celebró, "plenamente convencido" de que darán "guerra en Catar" y que ofrecerán su "mejor versión".

Luis Enrique recordó que la confección de cualquier lista "implica la toma de decisiones". "Creo que hay jugadores que se han quedado fuera que por merecimientos podrían estar, soy el primero en reconocerlo", se sinceró.

"Uno no deja de pensar en la lista hasta el último día y en ataque hasta ayer jueves por la noche tenía una duda, que era en base a situaciones importantes para nosotros a nivel futbolístico. Tenía dos opciones en el delantero y el pivote, pero cualquiera era igual de efectiva", resaltó, confesando que le parecía "feo" decir el nombre de esa gran duda y que eludió hablar de los ausentes. "Es lo que despierta más morbo, pero no suelo hablar de ausencias. Todos los que han contribuido en mi etapa tienen mi reconocimiento y agradecimiento, pero los importantes son estos 26", zanjó.

Sin embargo, sí hizo un par de excepciones en este sentido, como con el lesionado Mikel Oyarzabal, un "asiduo" para el que tuvo un "recuerdo" porque "desgraciadamente no ha tenido el tiempo necesario" para recuperarse de su grave lesión de rodilla, y con Gerard Piqué. "Estaba en la prelista porque estaba en activo y porque es uno de los mejores centrales, pero no como la mejor opción. El año pasado jugó lesionado y rindió a un gran nivel, además es una máquina competitiva", aclaró.

Sobre la posible falta de centrocampistas, el seleccionador no compartió esa idea porque su equipo juegan sólo con tres y "en caso de emergencia" puede tirar de jugadores de la delantera que pueden jugar de interiores como Dani Olmo.

"Con Koke no he tenido ninguna duda. Tenía una pequeña lesión, me informo y veo que puede estar, es una garantía para cualquier entrenador. No le he esperado porque le he visto jugar mucho", apuntó sobre el capitán del Atlético, recién salido de lesión.

Luis Enrique también elogió la figura de Sergio Busquets al que quiere "convencer para que juegue otro Mundial más". "No hay ningún otro pivote en el panorama mundial mejor que él para jugar a lo que queremos jugar", recalcó.

"ES UN GRUPO MUY JOVEN, PERO MUY CONSOLIDADO"

En la delantera, sólo hay un '9' fijo como Álvaro Morata, pero detalló que considera que tiene "muchas posibilidades" con Marco Asensio, "un jugador impredecible y muy completo", y Dani Olmo de falsos '9' o jugadores que pueden jugar ahí como Ferran Torres o Ansu Fati. "Necesitamos el perfil de un jugador que se debe asociar bien", puntualizó.

El técnico cuenta con "un grupo consolidado". "Es muy joven, pero cual es el problema, también hay gente veterana. Son jóvenes pero que juegan en equipos de nivel que tienen que solventar presión y que de la EURO salieron reforzados. Allí se dio la vuelta a una situación desfavorable y ahora creo que la afición está volcada e ilusionada con lo jugadores de la selección", declaró.

Para Luis Enrique, en Catar se va a ver "la misma selección que a lo largo de estos tres años". "De miedo no vamos a morir, ojalá juguemos siete partidos, pero no tengo ninguna duda de lo que vais a ver, el resultado luego es prácticamente imposible de predecir", comentó.

"Mi listón es el infinito", bromeó el de Gijón sobre las aspiraciones en el Mundial. "Tenemos que competir cada partido, no veo que nadie de fuera nos descarte de estar entre las mejores, pero sería ridículo meternos como favoritos con las potencias mundiales que hay", remarcó.

Por otro lado, dejó claro que no va a tener "ningún problema en gestionar" su vestuario. "No es una competición para que se vayan todos contentos, se trata de representar a tu país, de dar el rendimiento máximo y de ayudar desde su puesto y, si no, desde el banquillo. Me preocupa cero la gestión", aseveró.

El asturiano admitió que tampoco está preocupado de los jugadores que "han salido de periodos cortos de inactividad", pero ya avisó de que en el amistoso ante Jordania del próximo jueves usará "a los que necesiten más minutos" y no será "el once posible del primer partido".

"ESTOY CON MUCHA ENERGÍA Y MUCHAS GANAS"

"Si fuese un Mundial clásico, tendríamos dos o tres semanas para prepararlo. Ahora, no vamos a trabajar a nivel físico y la idea es volver a generar lo de siempre. Recuerdo en mi época llegar 'tiesillo' a los Mundiales, pero aquí el escenario físico debería ser mejor, aunque no sé si verá mejor fútbol. Siempre hemos contado con un tiempo muy escueto, pero las normas son para todos", explicó sobre la preparación de una cita que despierta polémica por la falta de respeto a los derechos humanos del país anfitrión.

"Se decidió en la FIFA pese a todas las polémicas que se iban a generar. Yo estoy encantado de representar a mi país donde sea. Catar es un país con situaciones conflictivas y si quieres te puedes fijar en las cosas positivas y en lo que se quiere cambiar, pero yo no soy político y no tengo ninguna capacidad de decisión. Me centro en el fútbol, ojalá la calidad de vida sea mejorable en todo el mundo", opinó al respecto.

Tampoco aclaró nada sobre su futuro en el combinado nacional. "Me centro en lo presente. Este es mi cuarto Mundial, pero también debuto. Teníamos claro que el objetivo cuando llegué era el de volver a meternos en la disputa de las grandes competiciones. Estoy con mucha energía y muchas ganas de vivir esto desde un prisma diferente porque cuando era jugador no pensaba mucho en el míster", expresó.

Finalmente, sobre si esta selección llevaba indiscutiblemente su firme, afirmó que él ha "aceptado" su papel de "liderar" y que su objetivo es el de "cuadrar todo para que todo fluya y se consigan resultados". "Tengo una selección tan potente y el fútbol español es tan potente que puedo escoger los que mejor interpretan la idea futbolística que tengo y luego tengo que potenciar sus virtudes", manifestó.