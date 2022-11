Greta Fernández, Premio Luz del Festival de Huelva, muestra su "orgullo" por el auge del cine "de mujeres"

HUELVA, 11 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado el certamen en una nota de prensa, durante su participación en el espacio 'Encuentros' del Festival de Huelva, moderado por el periodista Adolfo Zarandieta, Fernández ha reconocido estar satisfecha con "todos los proyectos" que le van llegando y que han hecho que, a pesar de su juventud, tenga ya una trayectoria que merezca el reconocimiento de un certamen como el Iberoamericano.

La actriz ha admitido que aunque hasta ahora han primado en su carrera los personajes "fuertes y duros" le gustaría abrir también otras vías de interpretación.

"Tengo muchas ganas de probar cosas más ligeras, hacer cosas como comedias", ha dicho, apuntando que ya está probando otros géneros, en trabajos que pronto verán la luz.

Al respecto, ha afirmado que "el año que viene tengo muchas cosas bonitas por estrenar", toda vez que ha indicado también que tiene muchas ganas de trabajar fuera, algo que tiene ya en agenda, de hecho "mi idea es poner los pies en Francia".

Fernández ha abogado también por la "importancia" de festivales como el de Huelva, que ejercen de "lugar de encuentro" y contribuyen a que "no se pierda el cine" y, por ello, "hay que seguir apoyándolos".

Especialmente, ha destacado el hecho de que la programación del certamen onubense, con la mitad de sus títulos dirigidos por mujeres, refleje el "papel que la mujer está defendiendo en la industria", por o que ha calificado como "maravilloso" este auge.

"Me hace muy feliz, mis primeras dos películas son con mujeres, con Isabel Coixet e Isabel Funes, y siento mucho orgullo de ello, me encanta trabajar con hombres también, pero la dirección de mujeres es distinta y me hace muy feliz que cada vez haya más cine de mujeres y dirigido por mujeres".

Con la concesión de este galardón, que cuenta con el apoyo del Colaborador Oficial del certamen, la Fundación Atlantic Copper, el Festival de Huelva reconoce la trayectoria de Greta Fernández, consolidada como una de las principales actrices dramáticas de su generación gracias a multitud de producciones tanto en cine como en televisión, donde lleva más de 15 años desarrollando su carrera.

En la gran pantalla ha participado en películas como 'La hija de un ladrón', de Belén Funes, con la que consiguió importantes galardones, entre ellos la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián; 'Elisa y Marcela', de Isabel Coixet; o 'La próxima piel', de Isaki Lacuesta, entre otras producciones.

Igualmente, Fernández ha demostrado también su valía en la televisión, en papeles en series como '30 monedas', dirigida por Álex de la Iglesia para HBO; 'Sé quién eres', de Telecinco; o la recién estrenada 'Santo', dirigida por Gonzalo López-Gallego para Netflix.

Greta Fernández (Barcelona, 1995) protagonizó su primera experiencia detrás de las cámaras con 13 años bajo la dirección de Cesc Gay en la película 'Ficción'. Unos años más tarde, viajó a Boston para estudiar interpretación el curso de la New York Film Academy impartido en la Universidad de Harvard. En su regreso a España siguió su formación en la escuela de teatro Nancy Tuñón, Eólia y con otros profesionales.

En relación al cine, Greta se alzó con la Concha de Plata a la Mejor Actriz en la 67 edición del Festival de San Sebastián, la medalla CEC y el premio 'Ha nacido una estrella', del programa de TVE 'Días de Cine', por su papel en 'La hija de un ladrón', de Belén Funes, un trabajo por la que también estuvo nominada en los Premios Goya, Forqué, Feroz y Gaudí.

También ha trabajado en 'La próxima piel', de Isaki Lacuesta --con la que obtuvo una nominación a mejor actriz secundaria en los Premios Gaudí 2017--; 'No sé decir adiós', dirigida por Lino Escalera; 'Amar', de Esteban Crespo; o 'La enfermedad del domingo', de Ramón Salazar.

También ha protagonizado la película de Isabel Coixet 'Elisa y Marcela' y la película de 'Teresa', dirigida por Paula Ortiz. Recientemente, ha rodado la película alemana 'Cuckoo', dirigida por Tilma Singer. Además, en teatro protagonizó 'Amanda T', historia inspirada en Amanda Todd, dirigida por Álex Mañas.