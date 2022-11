Las emisiones globales de CO2 crecieron un 1% en 2022 y de seguir así en nueve años se superará el objetivo de 1,5ºC

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El documento científico concluye que de mantenerse estos niveles de forma persistentes habría un 50 por ciento de posibilidades de que el calentamiento global supere en los próximos años el objetivo de 1,5ºC.

Así, el nuevo informe proyecta que las emisiones de CO2 terminarán en 2022 en 40.600 GtCO2 en 2022, un 1 por ciento más que en 2021, que terminó con 36.600 GtCO2. En concreto, las emisiones derivadas del uso de la tierra, como la deforestación llegarán a 3.900 GtCO2 en 2022 y las emisiones proyectadas procedentes del carbón y el petróleo están aún por encima de los niveles de 2021 mientras que el petróleo es el mayor contribuyente al incremento total de las emisiones.

Este incremento puede ser explicado por el retraso en el repunte de la aviación internacional después de las restricciones debidas a la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, el informe, presentado en el marco de la celebración de la XXVII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU que se celebra en Sharm-El Sheik (Egipto) refleja amplias diferencias entre los mayores emisores. Por ejemplo, estima que en China las emisiones caerán un 0,9 por ciento, en la Unión Europea, un 0,8 por ciento. Sin embargo, en Estados Unidos el año 2022 terminará con un 1,5% más de emisiones, en India, un 6 por ciento más y un incremento global en el resto del planeta de 1,7 por ciento.

Así, Global Carbon Project estima que para lograr el objetivo de la neutralidad climática de las emisiones de CO2 en 2050 requerirá reducir al menos 1,4 gitatoneladas de CO2 cada año, lo que es comparable con la caída que se observó en 2020 a consecuencia de los cierres de actividad registrados a nivel global en 2020 por la pandemia.

De momento, el suelo y el océano, que absorben y almacenan carbono siguen aún reteniendo alrededor de la mitad d e las emisiones de CO2 y son sumideros de carbono que todavía siguen incrementando su respuesta al CO2 atmosférico, aunque el cambio climático ha reducido su ritmo de crecimiento de la absorción en torno a un 4 por ciento en el caso del océano y de un 17 por ciento en la tierra durante el decenio de 2012 a 2021.

Así, el presupuesto de carbono de este año muestra que a largo plazo la tasa de crecimiento de emisiones ha disminuido, frente a la media del pico de incremento de un 3 por ciento durante el año 2000 mientras que el aumento en los últimos diez años ha sido del +0,5 por ciento al año.

El equipo de investigadores autores del informe de Global Carbon Project forma parte de instituciones como la University of Exeter, the University of East Anglia (UEA), CICERO and Ludwig-Maximilian-University Munich y advierten de que el nivel de reducción está "lejos del decrecimiento de emisiones que es necesario".

El profesor Pierre Friedlingstein, del Instituto de Sistemas Globales de la Universidad de Exeter ha lamentado durante la presentación que este año se ha notificado otro incremento de las emisiones globales de CO2 cuando lo que se necesita es su reducción. "Hay algunas señales positivas, pero los líderes reunidos en la COP27 deberán adoptar una acción significativa si queremos tener la oportunidad de limitar la temperatura global del planeta en torno a 1,5ºC", ha señalado.

El profesor de investigación de la Royal Society en la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad de East Anglia, Corinne Le Quére, ha manifestado que las conclusiones del informe revelan que las turbulencias en el patrón de emisiones de este año son resultantes de las crisis globales por la pandemia y la economía.

"Estamos en un punto de inflexión y ahora no debemos permitir que los eventos mundiales distraigan de la necesidad urgente y sostenida que recortar las emisiones y estabilizar el clima global para reducir los efectos en cascada", ha señalado.

El trabajo apunta que las proyecciones de concentraciones atmosféricas de CO2 alcanzarán en 2022 las 417,2 partes por millón, es decir un 50 por ciento más sobre los niveles preindustriales. La proyección de 40.600 gitatoneladas totales de emisiones en 2022 es cercano a las 40.900 gitatoneladas, que es el nivel más alto nunca antes registrado.

Global Carbon es un análisis en el que cada año participan más de un centenar de científicos que examinan tanto las fuentes de carbono como los sumideros.

Tras la publicación del informe, la catedrática de Urbanismo Climático en la Universidad de Sheffield y experta del IPCC Vanesa Castán califica de "desesperanzadores" los resultados del Global Carbon Budget. Así, destaca que el informe explica que las emisiones de carbono se mantienen al alza, y que, de seguir así, conducirán a un incremento en la temperatura media global hasta sobrepasar el límite de 1,5 ºC en solo 9 años.

"Este límite es significativo porque indica que el cambio climático va a alcanzar, en una sola década, una etapa muy destructiva", avisa la investigadora que refleja que según explicó el IPCC en el informe del Grupo De Trabajo II del AR6, publicado en febrero del 2022, cada incremento de temperatura, por pequeño que sea, reduce la capacidad de adaptación al cambio climático.

No obstante, celebra que el informe no demuestra una falta de acción "total" con respecto al cambio climático ya que, de hecho, hay un interés generalizado en responder al cambio climático y añade que hay evidencia de la respuesta de sectores públicos y privados, y desde ONGs, organizaciones comunitarias, e individuos. Estos esfuerzos, sin embargo, no son suficientes. "En mi opinión, estos esfuerzos voluntarios deben ser acompañados de acuerdos que regulen el uso de combustibles fósiles, especialmente a nivel global", comenta.