Leo Messi regresa a los entrenamientos con el PSG antes del Mundial

BERLÍN (ALEMANIA), 11 (STATS Perform/dpa/EP)

El delantero Lionel Messi volvió a los entrenamientos con el PSG antes para preparar el último partido del club parisino antes del Mundial de Catar, por lo que el argentino parece dejar atrás su inflamación en el tendón de Aquiles.

El '30' del equipo francés fue baja en la victoria por 1-2 del PSG ante el Lorient como medida de precaución después de sufrir una inflamación en el tendón de Aquiles la semana pasada. Eso puso en alarma a la selección argentina, que temía que una lesión impidiera a Messi disputar el más que probable último Mundial.

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, insistió este viernes en que no dará descanso a sus 'estrellas' contra el Auxerre este domingo. "Todos los jugadores están disponibles excepto Fabián Ruiz", avanzó. "Ningún jugador me ha dicho que no quiera jugar o que tenga miedo de jugar este último partido", reveló.

"Mi puerta siempre está abierta. Ellos saben que pueden venir y hablar siempre. No me sorprendería si un jugador viniera a verme y me dijera que está preocupado por el último partido", añadió.

El técnico dejó claro que ante el Auxerre pondrá sobre el campo "un equipo muy competitivo", aunque reconoció que estará "atento" a los comentarios de sus jugadores.

"Cuando veo a un jugador lesionado como Sadio Mané, siempre estoy triste por él", agregó Galtier. "La relación es muy directa entre mi cuerpo médico y el cuerpo médico de las selecciones", expresó, recordando el caso de Mané, que finalmente sí viajará con Senegal.

Finalmente, el técnico del club parisino recordó que los futbolistas que irán al Mundial son "deportistas y competidores de muy alto nivel". "Puede haber este miedo, pero es más alrededor del entorno de los jugadores que de ellos mismos", zanjó.