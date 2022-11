Israel rechaza el nuevo proceso en la CIJ por ser "un premio para el terrorismo"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Los palestinos quieren sustituir las negociaciones por pasos unilaterales. De nuevo utilizan a las Naciones Unidas para atacar a Israel", ha afirmado Lapid, según recoge el diario 'The Times of Israel', al tiempo que ha advertido que con esta iniciativa "no se cambiará la realidad ni ayuda al pueblo palestino en modo alguno" e "incluso puede resultar en una escalada" y ser "un permio para el terrorismo".

Lapid ha subrayado el carácter "unilateral" de la iniciativa. "Este es un nuevo acto unilateral palestino que socava los principios básicos para resolver el conflicto y que podría dañar las posibilidades de un futuro proceso", ha añadido.

Además ha dado las gracias a los países que han votado en contra de la resolución y también a los que se abstuvieron. A los que sí la apoyaron les ha pedido "reconsiderar su postura y manifestarse en contra cuando se vote en la Asamblea General".

El jueves la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU votó favor de la iniciativa "Prácticas israelíes y actividades de asentamiento que afectan a los derechos del pueblo palestino y otros árabes de los territorios ocupados", por un margen de 98 a favor, 17 en contra y 52 abstenciones.

El texto pide una opinión sobre las consecuencias de la violación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación por parte de Israel con la ocupación, la colonización y la anexión de territorios palestinos ocupados desde 1967.

Asimismo, el texto reza que la CIJ debe investigar las medidas israelíes "dirigidas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén", así como la "legislación y las medidas discriminatorias" contra el pueblo palestino.