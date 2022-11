Kuleba agradece a Blinken el apoyo de EEUU y anuncia más ayuda militar estadounidense

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Me he reunido con el secretario Blinken (...). Le he dado las gracias por las próximas decisiones para el envío de más material militar avanzado", ha informado Kuleba a través de un mensaje publicado en Twitter.

Además, Kuleba ha mencionado la reciente recuperación de la ciudad de Jersón por parte de las fuerzas militares ucranianas. "He destacado que cuando ves a los vecinos de Jersón dando la bienvenida entre lágrimas a sus libertadores también nos sentimos agradecidos a Estados Unidos y al pueblo norteamericano por toda su ayuda", ha indicado.

Kuleba se ha reunido con Blinken en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) que tiene lugar estos días en la capital camboyana.