Marcelo Ebrard llevó a la COP27 el Plan Sonora para invertir en la mejora de energías limpias

Mensaje de Marcelo Ebrard durante conferencia de prensa en la COP27

Canciller Marcelo Ebrard: Secretario John Kerry e invitados distinguidos, representantes de los medios de comunicación de todo el mundo, un activista. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa.

Me gustaría iniciar la conferencia de prensa diciendo que recientemente tuvimos una reunión en México con la presencia del Sr. John Kerry y el presidente López Obrador para obtener una visión común sobre el futuro en términos de acción climática, energía limpia, economía verde en toda América del Norte.

Es para mí un placer anunciar hoy algunas decisiones tomadas por el presidente López Obrador y el gobierno mexicano con respecto a las metas para las NDC presentadas por México y sus implicaciones, efectos o consecuencias en términos de nuestro esfuerzo interno los próximos años hacia el 2030. Si me permites, John presentar.

Me gustaría decir en primer lugar, muchas gracias por el apoyo del secretario John Kerry y su participación personal en este compromiso y el apoyo en los próximos meses y años con la técnica y la red de contactos necesarias para financiar varias de las decisiones que hoy voy a compartir ustedes.

El presidente López Obrador ha resuelto, ha decidido expandir aún más las NDC de México para pasar de 22 a 35 la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero para acelerar la transición energética en América del Norte.

¿Qué significa para México? Duplicar los esfuerzos e inversiones en energía limpia en nuestro país en los próximos ocho años. Duplicar, en comparación con los planes originales para esta década. Entonces vamos a redoblar los esfuerzos en cuanto a fuentes de energía hidroeléctrica, solar, geotérmica, eólica. Significa una expansión de 2 millones más de hectáreas de áreas naturales protegidas en nuestro país, proceso de reforestación de un millón y medio de hectáreas con más de 1.1 millón de árboles sembrados, así como acelerar la electromovilidad y la eficiencia energética en nuestro país.

Con el apoyo de Estados Unidos, se estima que de 2022 a 2030 se requerirá una inversión adicional de alrededor de $48 mil millones de dólares. Se movilizarán desde el sector público y privado para duplicar la capacidad de generación de energía limpia en México y reducir 52 millones de toneladas de carbono. Esta es, sin duda, una de las contribuciones más destacadas de los países del G20 durante esta década a la acción climática. Esta decisión será uno de los temas principales de la Cumbre de Líderes de América del Norte del próximo mes. Permitirá, junto con los esfuerzos de Estados Unidos y Canadá, que la región de América del Norte tenga una de las transiciones energéticas más eficientes del mundo.

Se estima que la decisión del presidente López Obrador significará miles de nuevos empleos, acelerará la expansión de la economía verde de México y, sobre todo, garantizará las necesidades de energía limpia para las exportaciones de nuestro país, la única forma de satisfacer esas necesidades en el próximo año.

Realmente aprecio el apoyo del secretario Jone Kerry, como mencioné, para movilizar los recursos necesarios, apoyo técnico para lograr estos objetivos. Y si me permite Sr. Kerry dar la palabra al Sr. Acuña. Le va a hacer unos breves comentarios sobre el plan Sonora que es una parte importante de esta presentación.

Francisco Acuña, presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible de Sonora: Gracias Sr. Kerry, canciller. Tenemos una breve presentación del Plan Sonora que se presentó cuando el presidente Obrador estuvo en Sonora, y el canciller y el Sr. Kerry, que es la planta de energía sustentable de Sonora. Siguiente por favor. Para aquellos de ustedes que puedan o no conocer Sonora, Sonora está en la frontera básicamente de California, Arizona y Nuevo México; es el estado más grande con acceso al mar. Entonces es estratégico en México, pero más allá de la geografía (siguiente) Sonora tiene un historial de fabricación que ahora planea mejorar un poco en términos de su capacidad para construir en torno a la energía limpia y la movilidad. Entonces básicamente es un plan integral que es generación de energía. Pero no solo eso, incluye construir un ecosistema con talento mexicano, que tenemos mucho, y es replicable en todo México como mencionó el Sr. Ebrard y se va a explorar en otros estados a través de la ventaja competitiva que tienen los diferentes estados de México.

Entonces, básicamente, ¿qué es este ecosistema? Comienza con energía limpia, como lo explicó el Sr. Ebrard, pero luego se trata de talento humano. México tiene una gran cantidad de ingenieros que vamos a conectar a este clúster. Tenemos mineros críticos en el estado, por lo que está relacionado con toda la electromovilidad necesaria y discutida, pero también con los semiconductores, que es la otra industria que es muy importante tanto para EE. UU. como para México. Y finalmente, necesitamos albergar ese talento, necesitamos albergar esa energía y esa demanda, y eso será en parques científicos específicos que se desarrollarán precisamente para estas industrias.

Entonces, volviendo a la energía limpia, en este momento está en construcción la planta solar más grande del hemisferio occidental que es un proyecto de 1 GW en Sonora, está en su segunda fase. Y es importante mencionar que ese proyecto es el primero que conectará la región de Baja California con el resto de México. Porque para aquellos de ustedes que no sabían, Baja era básicamente una isla, una isla eléctrica, no conectada con el resto del país. Estaba conectada a los EE.UU. hace 40 años, pero no al resto del país. Y el nuevo apoyo presidencial es para desarrollar cuatro proyectos más. Así que estamos hablando de cuatro gigavatios más el 1 GW que ya se está desarrollando.

Ahora, en cuanto al talento es importante. Tenemos en el estado 5500 ingenieros listos para conectarse a esta industria. Se está trabajando para conectarlos, pero hay un plan, hay un plan con el presidente a nivel federal para conectar alrededor 10, 200 ingenieros en los próximos dos años a estas industrias. Transición energética, semiconductores, electromovilidad.

Entonces, esta es una imagen muy simple de cómo los minerales críticos están realmente conectados en estos dos procesos, que es el litio, como vamos a explicar que tenemos en el estado que termina en las baterías de vehículos eléctricos, pero también los semiconductores, que cada batería de VE, todo alrededor de los VE tiene semiconductores, por lo que están interconectados. Un coche eléctrico tiene más de 3000 semiconductores, uno convencional más de mil.

Entonces el estado de Sonora es crítico. Es un poco como Michigan, Sr. Kerry. Sonora es el estado minero clave de México. Tiene la reserva de litio más grande del hemisferio, pero también es el único productor de grafito, que es el otro elemento entre muchos otros elementos que pueden ver en la pantalla que están vinculados a la electromovilidad y los semiconductores.

Ahora, aquí es donde se alojará. Por lo tanto, necesitamos un lugar donde esta industria, estos semiconductores, la electromovilidad, puedan alojarse, y utilizarán la energía. Entonces estos parques científicos y tecnológicos van a ser albergados.

Estamos desarrollando el primero en la capital del estado, que tienen un diseño muy orgánico, muy holístico. También tenemos un alojamiento especial y es muy sostenible en términos de agua, (inaudible), energía limpia. Por lo tanto, son muy adecuados y personalizados para poder adaptarse a esta nueva tecnología.

Ahora, estas cuatro gigas watts se desarrollarán muy cerca de donde se alojarán estos parques. Entonces, habrá seis parques que se albergarán y que recibirán esta energía y aprovecharán todo el ecosistema sostenible que se está construyendo.

Y finalmente, algunos de los impactos que mencionó el canciller Ebrard sobre los cinco giga watts, el 40% de aumento de la energía fotovoltaica en México, la reducción de los impactos en la salud es muy importante, la reducción de CO2.

Y por supuesto, en electromovilidad se tendrá una alianza estratégica de primer nivel entre Estados Unidos y México. Pero también Canadá quiere involucrarse. Pero realmente esto es algo que nos une en cuanto a la electromovilidad, en cuanto a los semiconductores, mayores ingresos para los trabajadores, son los trabajos mejor pagados los semiconductores y la electromovilidad. Entonces como dicen, buen clima, buena economía y finalmente los 10 200 especialistas y 513 expertos con México, y las maestrías y doctorados que estamos planeando vincular a los programas que se realizarán.

John Kerry, enviado especial para el Clima de Estados Unidos: Pensé Francisco que como estudiaste en Boston habrías dicho Massachusetts, no Michigan.

Canciller Marcelo Ebrard: Es la única corrección. Comentarios finales de mi parte. México decide aumentar sus metas a una reducción del 22% al 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un gran esfuerzo el que se va a llevar a cabo en México en los próximos ocho años. $ 48 mil millones de dólares. Estimamos la inversión alrededor de $ 48 mil millones. Una reducción planeada de 52 millones de toneladas de carbono. Y vamos a generar el doble de la emisión actual de energía limpia del planeta para el 2030. Son 40 GWatts. 40 GW adicionales en la producción mexicana de energía limpia, la próxima generación, los próximos años.

Esto incluye el esfuerzo de captura y uso de gas metano en las instalaciones de Pemex en México. Entonces esto significa que habrá una contribución importante de Pemex en la reducción de emisiones de gas metano en sus instalaciones en los próximos dos años y luego mucho más allá de 2030.

John Kerry, enviado especial para el Clima de Estados Unidos: Gracias. Solo quiero decir, mientras Marcelo estuvo aquí, voló toda la noche desde la Ciudad de México para venir y estar aquí. De hecho, está de camino al G20, pero se tomó el tiempo de venir aquí para hacer este anuncio realmente importante. Nos hemos estado reuniendo durante mucho tiempo sobre esto, he hecho cinco viajes a México para reunirme con el presidente López Obrador, pero este hombre ha sido realmente una parte clave para llegar a donde estamos. Este es un cambio enorme y significativo desde donde estaba México incluso el año pasado en Glasgow.

Entonces, buenos días a todos. Supongo que ya es la tarde. Así que buenas tardes y gracias por estar aquí. Estamos encantados de poder compartir esto con ustedes. Para mí, esta es la culminación de algo que comenzamos en 2021, desde su inicio. Y alcanzar un total combinado de más de 40 GW de energía eólica y solar es literalmente un cambio de casi 40 GW, 35, probablemente, es el cambio de gigawatts. Es un enorme paso adelante en la visión que el presidente López Obrador, el presidente Biden y el primer ministro Trudeau han expresado sobre la capacidad de América del Norte en nuestra relación económica para poder hacer la transición hacia la energía limpia.

Entonces, esta es una visión, no solo un anuncio, y vamos a trabajar muy, muy duro para asegurarnos de que los recursos, la tecnología, el esfuerzo mutuo y nuestros equipos trabajen juntos. Y agradezco a Marcelo Ebrard, que estuvo ahí en el primer viaje que hice, y nos sentamos en un avión que regresaba de un día en Palenque con el presidente López Obrador y trabajamos en cómo podíamos hacer que esto siguiera adelante.

Obviamente, este esfuerzo se basa en esfuerzos regionales como el Plan Sonora, que ustedes vieron. Esto es real. Fui allí y lo visité. Vi este despliegue solar que es muy, muy significativo. Y es un comienzo porque México tiene una disponibilidad de sol extraordinaria, tiene una potencia eólica extraordinaria tanto en el Pacífico como en el Golfo. También tiene geotermia con volcanes activos, lo que le otorga virtudes que muchos otros países simplemente no tienen ni pueden compartir. Y luego le sumas el hecho de que también tiene algo de su propio gas, pero se ha comprometido a detener la quema, que es la diferencia con México de unos 1,700 millones de dólares de ahorro. Y entonces es un paso práctico. Pero el metano, como todos sabemos, es uno de los focos centrales aquí en Sharm el-Sheij. Estamos muy entusiasmados con este camino a seguir para construir una potencia energética en América del Norte, en la que México jugará un papel central. Entonces, mi amigo, gracias. Que tengas un viaje seguro. Buena suerte en el G20.

Canciller Marcelo Ebrard: Muchísimas gracias. Me voy con un poderoso mensaje para todos en el G20, si me permites, John. El mensaje es que se puede hacer en el corto plazo, y el aumento de las contribuciones NDC de varios países, incluido México, envía un mensaje poderoso para acelerar esto en el próximo año. Así que muchas gracias, John.