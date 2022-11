Guaidó celebra la búsqueda de elecciones libres en Venezuela mientras Duque teme "otra trampa" de Maduro

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Ambos políticos han hecho referencia a los últimos movimientos de Francia, Colombia y Argentina para favorecer el diálogo entre el equipo de Maduro y la Plataforma Unitaria en México.

Guaidó ha comentado que se trata de una "herramienta adicional" por la que países que hoy están en democracia, más allá de su tendencia ideológica, ponen el foco en la celebración de elecciones libres y justas como solución al conflicto de Venezuela, en un vídeo publicado en su perfil de Twitter.

Además, ha estimado que la relación entre los tres líderes extranjeros debe "abonar" hacia el logro de un acuerdo integral. Y ha argumentado que la extensión de las sanciones interpuestas a Venezuela por la UE se debe a que sus países miembros son conscientes de que se trata de una dictadura.

En cambio, la propuesta de Petro es que se de un desbloqueo económico, que se ponga en marcha una amnistía por la que se libere a todos los presos detenidos por cuestiones políticas y se elabore un pacto de convivencia electoral que blinde garantías para todas las fuerzas, para que los ciudadanos tengan la oportunidad de decidir.

Por el contrario, el expresidente de Colombia Iván Duque ha criticado que si no se cumple con la libertad inmediata de los presos políticos, con elecciones presidenciales libres inmediatas, garantías de observación internacional estricta, si Maduro no participa en la cita electoral y no hay un plan de reconstrucción de Venezuela, el gesto acabaría siendo "otra trampa del Narco Dictador Maduro con la complicidad e ingenuidad de otros", según ha apuntado en Twitter.