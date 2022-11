Reiné compite en el Festival con 'Héroes de barrio', una historia "de magia" con un mensaje real por la igualdad

HUELVA, 13 (EUROPA PRESS)

"Es una historia llena de magia y de realismo porque es importnate darle a los niños este tipo de mensajes", ha explicado Reiné. "Las mujeres de mi generación no podíamos pensar a lo grande, eso está cambiando y me parecía que era importante contarlo", ha dicho la realizadora. Según Reiné, el cine no solo tiene el poder de hacer denuncia social sino también de lanzar mensajes desde la ilusión. "Es importante que haya un cine que denuncie dramones pero creo que los cineastas tenemos que ser responsalbes de sacar historias desde la luz y desde la esperanza".

La actriz Lisi Lindir ha ahondado en esta idea de Reiné y ha asegurado que 'Héroes de barrio' es "un canto a la vida y a la alegría". Según ha informado el Festival en una nota, la intérprete ha motrado su satisfacción por haber tenido "la oportunidad de hacer cine" de la mano de una directora como Reiné y con "un discurso tan inclusivo e igualitario". También ha destacado lo fácil que fue trabajar con Luna Fulgencio que, a su corta edad, ya es una actriz "de primer nivel".

Junto a Luna Fulgencio y Lisi Linder, participan en la película actores como Antonio Pagudo, Antonio Dechent y Álex O'Dogherty, entre otros. La cinta se adentra en una historia cuyo motor es el amor de un padre por su hija. 'Héroes de barrio' cuenta la historia de Paula, una niña que juega en un equipo de fútbol infantil femenino y pide a su padre, Luis, que le traiga a final de temporada al jugador del Betis, Joaquín, de quién éste finge ser un buen amigo. Luis se apoya en su padre, un ex boxeador, y en su amigo Lito para intentar recuperar el amor de su mujer, que ahora vive con una nueva pareja.

'Héroes de barrio' es la segunda película de Ángeles Reiné tras 'Salir del ropero' (2019). La directora gaditana estudió en 1992 en The London Film School. Desarrolló su primera etapa como directora en el ámbito de la publicidad, donde firmó más de 200 anuncios para firmas internacionales, con los que consiguió premios en festivales como San Sebastián, FIAP, A.D (Italia), New York Film Festival o Chicago Film Festival, entre otros. En 2008 inició su actividad en televisión como directora de proyecto en la serie 'Doctor Mateo', de Antena 3, y como directora creativa en 'Un Golpe de Suerte', de Tele 5. En 2010 se traslada a Los Ángeles donde escribe, produce y dirige los cortos 'Way of love' y 'Ready to talk' que recogen numerosos premios en festivales.

También escribe los guiones de largometraje 'Children of the clouds' y 'Breathe', que quedan finalistas para el laboratorio de guiones del Instituto Sundance. Asimismo, es autora del argumento de la película de animación 'Los Árboles Parlantes', a los cuales se suman en los siguientes años los guiones de largometrajes ('Viaje a Swan', 'Atrapada', 'Ira', 'No estamos solos' y 'Alma') y una serie de televisión 'El Valle de Luna'.